Trenerzy największych potęg pominęli Lewandowskiego! Tak samo jak szkoleniowcy Anguilli, Brunei czy San Marino

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata w 2020 roku! Kapitan reprezentacji Polski w czwartkowy wieczór otrzymał nagrodę FIFA The Best, która po odwołaniu z powodu koronawirusa gali "Złotej Piłki", została najważniejszym wyróżnieniem dla piłkarza w tym roku. Lewandowski w głosowaniu kapitanów i selekcjonerów reprezentacji oraz dziennikarzy i kibiców wyprzedził Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]