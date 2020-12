Ronaldo sfrustrowany podczas gali FIFA The Best. Nie wierzył w triumf Lewandowskiego?

Robert Lewandowski zdobył nagrodę FIFA The Best. Od dawna wiadomo było, że Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu organizowanego przez światową federację. Nasz as nie tylko wygrał z Bayernem wszystkie trofea, ale też był królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Jego triumf nie był zaskoczeniem dla żadnego z ekspertów, ale nieszczególnie zainteresowany udziałem w gali był Cristiano Ronaldo.

FIFA The Best: Cristiano sfrustrowany triumfem Lewandowskiego?

Lewandowski otrzymał trofeum podczas gali FIFA The Best, która była organizowana zdalnie, jak większość wydarzeń podczas pandemii. Podczas łączenia Polak, Leo Messi i Cristiano czekali na ogłoszenie zwycięzcy. I choć Robert i Argentyńczyk spokojnie czekali na podanie rezultatów, to Portugalczyk wydawał się być wyraźnie sfrustrowany, choć, co ciekawe, w głosowaniu na pierwszym miejscu umieścił właśnie "Lewego".

FIFA The Best: Niezaprzeczalny triumf Roberta Lewandowskiego

Światowe media obiegły zdjęcia, na których dziennikarze podśmiechują się z Cristiano Ronaldo i sugerują, że nie mógł pogodzić się on z triumfem naszego asa. Triumf Roberta był jednak niezaprzeczalny. Polak otrzymał maksymalną możliwą liczbę głosów od kibiców, dziennikarzy, kapitanów reprezentacji oraz selekcjonerów z całego świata.