Prezes FIFA dla Lewandowskiego poleciał do Monachium. Wręczenie nagrody od kulis [WIDEO]

Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie FIFA The Best. Polak był głównym faworytem do zdobycia nagrody i w czwartkowe popołudnie rzeczywiście okazało się, że zdeklasował konkurencję. Trofeum wręczył mu sam prezes FIFA, Gianni Infantino, który niespodziewanie pojawił się w Monachium.

Robert Lewandowski otrzymał nagrodę FIFA The Best

Lewandowski wyróżnienie otrzymał gali, która odbywała się w całości zdalnie. Gdy przyszło do wręczania trofeum, trwało łączenie z Lewym, Leo Messim i Cristiano Ronaldo. Wszystko stało się jasne, gdy do pokoju w Monachium wszedł Gianni Infantino. Szef FIFA osobiście przekazał nagrodę Lewandowskiemu, a potem z nim porozmawiał i pogratulował triumfu. Całą sytuację można obejrzeć na filmiku, jaki opublikował Bayern.