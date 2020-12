"Tak to się zaczynało" - Boniek napisał piękne i wzruszające gratulacje dla Lewandowskiego

Po tym, jak "France Football" z powodu koronawirusa odwołało galę "Złotej Piłki", FIFA The Best to najważniejsza indywidualna nagroda dla piłkarza w 2020 roku. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by zawodnik z Polski został wyróżniony w taki sposób. W 1974 trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki" zajął Kazimierz Deyna, a osiem lat później takie samo wyróżnienie spotkało Zbigniewa Bońka.

Robert Lewandowski zdecydowanie pokonał Leo Messiego i Cristiano Ronaldo w głosowaniu kapitanów i trenerów poszczególnych reprezentacji, dziennikarzy i kibiców. O tym, jak ważna jest nagroda FIFA The Best może świadczyć fakt, że Gianni Infantino, prezydent FIFA, osobiście poleciał do Monachium, aby wręczyć Polakowi nagrodę dla najlepszego piłkarza 2020 roku.

Robert Lewandowski najlepszy na świecie! Napisał nową historię polskiej piłki!

- Tak się to zaczynało... Gratulacje dla Roberta Lewandowskiego. Fantastyczne wyróżnienie i w pełni zasłużone. Byłeś w tym roku Najlepszy. To zostanie na całe życie. POLAK NAJLEPSZY NA ŚWIECIE - to pięknie brzmi - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Polak najlepszym piłkarzem świata? Dziesięć lat temu wydawało się to po prostu nie-mo-żli-we! Odwaga, pewność siebie i ciężka codzienna praca sprawiają jednak, że można dużo więcej niż nam się początkowo wydaje. Uczmy się tego od Pana Roberta. Chapeau bas! - napisał z kolei Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

- Kurde, aleśmy czasów dożyli. Za to jaranie się Ebim w Santanderze, Niedzielanem w Nijmegen, Żurawskim w Celtiku i Krzynkiem w Leverkusen - należało nam się. A Lewemu jeszcze bardziej - stwierdził Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports.

Lewandowski znalazł się też w najlepszej jedenastce roku. Ta wygląda następująco: Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara - Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.