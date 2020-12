Sensacyjny wybór trenera roku, triumfator nie dowierzał w zwycięstwo

Zdobycie mistrzostwa Anglii po trzydziestoletniej przerwie było dla Jürgena Kloppa wielkim osiągnięciem, jednak jego wybór na trenera roku w plebiscycie FIFA The Best wzbudził niemałe kontrowersje. Zespół niemieckiego szkoleniowca szybko odpadł z ubiegłorocznej Ligi Mistrzów (w 1/8 finału przegrał z Atletico, 0:1, 2:3 po dogr.) i nie zdobył żadnego innego trofeum. Elektorzy zdecydowali się wyróżnić 53-latka, jednak, patrząc obiektywnie, na nagrodę zdecydowanie bardziej zasłużył Hansi Flick.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny wybór na podium Ikony Futbolu 2020. "Kimmich powinien być na jego miejscu" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Hansi Flick osiągnął więcej niż Jurgen Klopp

55-latek w listopadzie 2019 roku przejął Bayern Monachium i kompletnie odmienił jego grę. Doprowadził bawarskiego giganta do zdobycia wszystkich możliwych trofeów. Wygrał Bundesligę, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy. Otrzymał nagrodę dla trenera roku w Niemczech, a tym samym tytułem wyróżniła go też UEFA. W 2020 roku Bayern Hansiego Flicka wygrał aż 41 meczów (w tym 8:2 z Barcą czy 7:1 z Chelsea), pięć razy zremisował i tylko raz przegrał. Dla porównania, Liverpool Kloppa miał bilans 28 zwycięstw, ośmiu remisów i dziesięciu porażek, w tym np. 2:7 z Aston Villą czy 0:4 z Manchesterem City.

Jurgen Klopp zaskoczony nagrodą trenera roku

Na Twitterze Bayern określił swojego trenera za najlepszego na świecie, a podobnej opinii jest przeważająca większość ekspertów. Wybór Kloppa na szkoleniowca roku został uznany za jeden z najbardziej niesprawiedliwych od lat. Niemiec wydawał się być zdziwiony otrzymaniem nagrody i gdy połączono się z nim, powiedział tylko: – Wow! Serdecznie dziękuję! Gdybym spodziewał się zwycięstwa, miałbym u swojego boku osoby, którym jestem wdzięczny, czyli moich piłkarzy czy członków sztabu z Liverpoolu.

Czym są nagrody The Best FIFA Football?

Nagrody The Best FIFA Football są wręczane od sezonu 2015-2016. Ten plebiscyt jest następcą FIFA World Player of the Year, organizowanego do czasu aż w 2010 plebiscyty „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały na kilka lat połączone i była wręczana nagroda "Złota Piłka" FIFA. Jednak we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu, a Złota Piłka była przyznawana już tylko przez France Football.