Znamy najpiękniejszego gola roku! FIFA naprawdę miała z czego wybierać! [WIDEO]

Podczas gali FIFA The Best Robert Lewandowski ma otrzymać nagrodę dla Piłkarza Roku, ale to niejedyne wyróżnienie przyznawane przez światową federację. Wybrana została także najpiękniejsza bramka 2020 roku. Nagrodę otrzymał Son Heung-min z Tottenhamu, który popisał się akcją godną Diego Armando Maradony.

Son Heung-min zdobywcą nagrody Puskasa za 2020 rok

Koreański gwiazdor Tottenhamu, który w tym sezonie jest w znakomitej formie, został wyróżniony za trafienie z meczu z Burnley (5:0). Jego spektakularnym rajdem zachwycał się Gary Lineker, który mówił, iż „to jeden z najpiękniejszych goli, jakie kiedykolwiek widział”. Son Heung-min mówił, że początkowo chciał podawać do Delego Allego, ale jako że nie mógł dostrzec kolegi, to zdecydował się biec przed siebie. I zatrzymał się dopiero po wpakowaniu piłki do siatki, przebiegając z futbolówką kilkadziesiąt metrów.

Spektakularnego gola gwiazdora Tottenhamu możesz zobaczyć poniżej. W finale nagrody Puskasa znaleźli się również Luis Suarez (FC Barcelona) oraz Giorgianem De Arrascaetą (Flamengo). Wszystkie nominowane trafienia możesz zobaczyć TUTAJ.

Czym są nagrody The Best FIFA Football?

Nagrody The Best FIFA Football są wręczane od sezonu 2015-2016. Ten plebiscyt jest następcą FIFA World Player of the Year, organizowanego do czasu aż w 2010 plebiscyty „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały na kilka lat połączone i była wręczana nagroda "Złota Piłka" FIFA. Jednak we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu, a Złota Piłka była przyznawana już tylko przez France Football.