Michał Janota podpisał kontrakt z nowym klubem. Szósty Polak w historii

Janota ostatnio grał w saudyjskim klubie Al Fateh, ale tam w styczniu odsunięto go od składu. W lipcu rozwiązał kontrakt i poszukiwał nowego klubu. Miał mieć oferty także z Polski - od Arki Gdynia, o czym poinformował portal meczyki.pl. Wybrał jednak kolejny kierunek zagraniczny i będzie szóstym Polakiem w historii w A-League.

Michał Janota z Arabii Saudyjskiej do Australii

30-latek podpisał kontrakt z australijskim klubem Central Coast Mariners. To ostatnia drużyna ostatniego sezonu A-League, w którym zdobyli 18 punktów, co starczyło tylko na jedenastą pozycję w tabeli. Do gry w play-offach zabrakło im aż 19 punktów.

Izolacja, rok bez gry. Janota wystąpi w nowym klubie dopiero w lutym?

Janota w klubie spotka byłego piłkarza Jagiellonii Białystok, Ziggy'ego Gordona, który do tej pory był jedynym zagranicznym zawodnikiem drużyny z Gosfordu. To szósty polski piłkarz, który trafił do australijskiej ligi. Poza Janotą w A-League teraz będzie występował także Filip Kurto, który w 2018 roku przeniósł się tam najpierw do Wellington Phoenix, a teraz gra dla Western United.

W lidze Janota może jednak zadebiutować dopiero w lutym, bo po uzyskaniu zgody na wlot do Australii będzie musiał odbyć obowiązkową dwutygodniową izolację. A 23 stycznia minie równo rok od jego ostatniego meczu w Al Fateh.

Polak wcześniej grał już za granicą. Wychowanek Falubazu w 2006 roku przeniósł się do Holandii, gdzie był zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam, Excelsior i Go Ahead Eagles. W Polsce przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej grał w Koronie Kielce, Pogoni Szczecin, Górniku Zabrze, Stali Mielec i Arce Gdynia.

