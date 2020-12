Gdzie i o której oglądać galę FIFA The Best 2020? Wielka szansa Lewandowskiego

Lewandowski znalazł się w finałowej trójce plebiscytu organizowanego przez FIFA. Obok niego nominowani są Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Polak może stać się pierwszym polskim piłkarzem w historii, który sięgnie po triumf na prestiżowej gali.

Lewandowski sięgnie po triumf na gali FIFA The Best?

W 2020 roku nie odbyła się gala Złotej Piłki organizowana przez France Football, więc nagroda w FIFA The Best jest tą najcenniejszą w 2020 roku w świecie piłki nożnej. Gala organizowana jest od 2010 roku, ale w tym roku ceremonia będzie wirtualna ze względu na pandemię koronawirusa. Zrezygnowano z tradycyjnej gali z zaproszonymi gośćmi. Ceremonię poprowadzą były holenderski piłkarz Ruud Gullit i dziennikarka BBC, talkSport i BT Sport Reshmin Chowdhury.

W sumie zostaną rozdane nagrody w kilku kategoriach, ale w tej najważniejszej Lewandowski znalazł się w gronie nominowanych obok Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Portugalczyk wygrywał ten plebiscyt już pięć razy, natomiast Argentyńczyk sześć razy. Rok temu najlepszy był Messi, a dwa lata temu Luka Modrić.

Lewandowski jest zdecydowanym faworytem do wygranie prestiżowej nagrody, ponieważ to właśnie Polak zgarnął w 2020 roku wszystko, co było możliwe do zdobycia. Wygrał mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów i został najlepszym strzelcem każdych z tych rozgrywek. Oprócz tego sięgnął po Superpuchar Niemiec i Superpuchar Europy UEFA.

W głosowaniu wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie zespołów narodowych, wybrani dziennikarze oraz internauci. Polskę reprezentował Michał Pol. Brano pod uwagę osiągnięcia piłkarskie od 20 lipca 2019 roku do 7 października 2020 roku.

Kiedy będzie gala FIFA The Best? [transmisja, stream online]

Gala odbędzie się w Zurychu w trybie wirtualnym w czwartek 17 grudnia. Początek o godz. 19:00. Transmisję z niej będzie można zobaczyć tylko w internecie, na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej z komentarzem Macieja Iwańskiego i Piotra Sobczyńskiego oraz online na kanale FIFA na Youtubie, a także na Facebooku FIFA.

Nominacje do FIFA The Best 2020 w poszczególnych kategoriach:

Piłkarz Roku:

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus)

Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona)

Piłkarka Roku:

Lucy Bronze (Anglia/Olympique Lyon, Manchester City)

Pernille Harder (Dania/VfL Wolfsburg, Chelsea)

Wendie Renard (Francja/Olympique Lyon)

Bramkarz Roku:

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium)

Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt)

Bramkarka Roku:

Sarah Bouhaddi (Francja/Olympique Lyon)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Stars)

Trener Roku męskiej drużyny:

Marcelo Bielsa (Argentyna/Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Niemcy/Bayern Monachium)

Juergen Klopp (Niemcy/Liverpool)

Trener Roku kobiecej drużyny:

Emma Hayes (Anglia/Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Francja/Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii)

Nagroda Puskasa (Bramka Roku):