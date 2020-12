Nowy przepis piłkarski uchwalony! Zmiana zawodnika, która nie będzie się liczyć do limitu

Po konsultacjach z grupą ekspertów, specjalizujących się w zakresie urazów głowy związanych z wstrząśnieniem mózgu (Concussion Expert Group), IFAB wprowadza w życie nowe przepisy. Nie będą to jeszcze rozporządzenia, które trwale zagoszczą w świecie piłki nożnej - najpierw bowiem przeprowadzone zostaną testy, które pomogą ustalić, czy proponowane rozwiązania działają.

Wstrząśnienie mózgu a nowe regulacje

IFAB proponuje, by w przypadku podejrzenia wstrząśnienia mózgu u piłkarza, jego zejście z boiska nie było traktowane jako tradycyjna zmiana dokonywana przez trenera. Ma ona funkcjonować na innych zasadach i nie być łączona z limitem zmian. Działacze są przekonani, że w ten sposób nikt nie będzie ryzykować zdrowiem zawodnika, gdy ten dozna urazu po wykorzystaniu przez swój zespół limitu - żadna drużyna w takiej sytuacji nie musiałaby kończyć meczu w osłabieniu, bo przysługiwałaby jej dodatkowa zmiana.

- Takie rozwiązanie zdejmie również presją z członków sztabów medycznych, którzy jak najszybciej starają się postawić zawodnika na nogi, by mógł kontynuować grę - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie IFAB.

Rada podkreśla w oświadczeniu, że wypracowane rozwiązania powstały niecały rok po szczegółowych konsultacjach, jakie odbyto z lekarzami, menedżerami piłkarzy, trenerami i organizatorami rozgrywek. W najbliższych tygodniach IFAB i FIFA będą przyjmować zgłoszenia od federacji piłkarskich oraz organizatorów rozgrywek zainteresowanych wzięciem udziału w testach.

Limit zmian w dobie pandemii utrzymany

Podjęto również decyzję o utrzymaniu zwiększonego limitu zmian w meczach - w czasie pandemii możliwych jest pięć w jednym spotkaniu, a nie jak wcześniej trzy. Zasady te obowiązywać będą do końca 2021 roku w rozgrywkach krajowych i do 31 lipca 2022 w międzynarodowych. Członkowie Rady są zgodni co do tego, że przepisy muszą być dostosowywane do potrzeb zawodników związanych z rywalizacją w epoce pandemii.

Kolejne spotkanie Rady, na którym mogą zostać wprowadzone nowe zmiany w przepisach, odbędzie się 5 marca 2021 roku.