Gwiazda disco-polo wiceprezesem polskiego klubu. Już sprowadza legendy

Coraz większą popularność zdobywa "Piłka dla wszystkich". Projekt nadzorowany przez PZPN przybliża internautom futbol amatorski. W najnowszym odcinku kibice dowiedzą się o klubie Błękit Cyców, który na co dzień występuje w lubelskich rozgrywkach A-klasy. Nie brakuje tam gwiazd.

Wiceprezesem klubu, oraz aktywnym zawodnikiem, jest Karol Zawrotniak, czyli lider znanego zespołu disco-polo o nazwie "Defis".

- Piłka i muzyka są moją miłością. Scena jest czymś dla mnie nieplanowanym. Futbol to moje hobby, na boisku mogę odreagować. Jest to chyba jedyne miejsce na ziemi, w którym moja głowa może odpocząć.

W kadrze Błękit Cyców można także spotkać dwie legendy Górnika Łęczna. Są to: Sergiusz Prusak i Veljko Nikitović. - Wiceprezes klubu, Karol Zawrotniak, napisał do mnie na Messengerze czy nie chciałbym przyjść do klubu i pomóc. To było akurat podczas mojej pracy w Górniku Łęczna, klub awansował wtedy do 1. ligi. Odpisałem mu więc, że tam jest moja praca i najpierw muszę zająć się sprawami bieżącymi. Pojechałem jednak na jeden mecz, zobaczyłem, że w Cycowie jest fajna, piłkarska drużyna i ostatecznie postanowiłem do niej dołączyć - mówi o początkach Nikitović.

Drużyna trenera Jacka Kubickiego jest liderem A-klasy. Po 15 meczach ma na swoim koncie aż 42 punkty, czyli o dziewięć więcej niż Perła Mełgiew, wicelider.