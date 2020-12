Deszcz nagród dla Lewandowskiego! Zdobył nie tylko Ikonę Futbolu 2020

"Tuttosport" na gali "Golden Boy" nagrodziło Lewandowskiego, a on pojawił się na gali dziennika. - Dziękuję za tę nagrodę, jestem dumny i cieszę się nią. Mamy za sobą fantastyczny sezon, w którym wygraliśmy, co było do wygrania - mówił Polak. - Cieszymy się i chcemy utrzymać się na szczycie, celem są kolejne tytuły i trofea - wskazał napastnik Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalny gol Leona Baileya z Hoffenheim [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski doceniony przez "Tuttosport" na gali Golden Boy

- 2020 rok był ogromnym wyzwaniem dla świata piłki, ale nie tylko dla niego, także wszystkich ludzi na świecie. Liczę, że kibice szybko wrócą na stadiony, a 2021 rok będzie lepszy nie tylko dla futbolu, lecz również całego świata - powiedział Lewandowski.

Przepisy ulegną zmianie? Rada Piłkarska zajmie się zagraniami ręką, spalonym i VAR-em

Na tej samej gali wyróżnienie w kategorii młodych piłkarzy, z którego najbardziej znane jest "Tuttosport" i jego plebiscyt, otrzymał napastnik Borussii Dortmund z Norwegii, Erling Braut Haaland. Jako Menedżera Roku uznano Karla-Heinza Rummenigge, prezesa rady nadzorczej Bayernu.

France Football wybrał "Drużynę Wszech Czasów". Na Lewandowskiego nie można było głosować

Wcześniej w poniedziałek Sport.pl ogłosił, że Lewandowski został wyróżniony w plebiscycie Ikona Futbolu 2020. Polak zwyciężył w kategorii zawodnika roku. W pozostałych - zawodniczki i trenera 2020 - wygrali Pernille Harder oraz Hansi Flick. Wcześniej w tym roku Lewandowskiego wyróżniano wielokrotnie w innych plebiscytach - w ostatnich dniach dostał nagrody najlepszego piłkarza roku od telewizji Eurosport czy ESPN. W listopadzie informowano o wygranej w głosowaniu organizowanym przez Sports.ru, po którym w Warszawie pojawił się specjalny mural z Lewandowskim. W październiku podczas gali UEFA zawodnik dostał nagrody dla najlepszego piłkarza roku i najlepszego napastnika sezonu 2019/2020. W czwartek, 17 grudnia może zostać wyróżniony przez FIFA w plebiscycie "The Best", w którym jest w trójce najlepszych zawodników wraz z Cristiano Ronaldo i Lionelem Messim.

Dudek przybity śmiercią trenera: Houllier rzucił do mnie: "Zostaniesz MVP meczu, wygrasz go dla nas". I tak się stało