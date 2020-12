France Football wybrał "Drużynę Wszech Czasów". Na Lewandowskiego nie można było głosować

Francuzi kilka miesięcy temu podali, że w tym roku rezygnują z przyznawania Złotej Piłki. W zamian za to postanowili wybrać skład swojej "Drużyny Wszech Czasów". Głosowali elektorzy współpracujący z magazynem ze 140 krajów.

Brak Lewandowskiego

Dziennikarze mieli do wyboru 10 zawodników na każdą pozycję. W tym gronie w przypadku środkowych napastników nie było Roberta Lewandowskiego. "France Football" wybrał innych piłkarzy do ataku, na których można było oddać głos. Byli to: Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusebio, Sandor Kocsis, Gerd Mueller, Romario, Ronaldo, Marco van Basten i George Weah. Z tego grona najwięcej głosów otrzymał Brazylijczyk Ronaldo.

W pierwszej "11" jest tylko dwóch zawodników wciąż grających w piłkę: Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Ponadto dwóch przedstawicieli najlepszej drużyny już nie żyje: Diego Maradona i Lew Jaszyn.

Najlepsi piłkarze wg pozycji:

Bramkarz: Lew Jaszyn

Prawy obrońca: Cafu

Lewy obrońca: Paolo Maldini

Środkowy obrońca: Franz Beckenbauer

Defensywni pomocnicy: Lothar Matthaeus i Xavi

Ofensywni pomocnicy: Pele i Diego Maradona

Prawy napastnik: Lionel Messi

Środkowy napastnik: Ronaldo

Lewy napastnik: Cristiano Ronaldo

Lewandowski zdobył za to w poniedziałek Ikonę Futbolu 2020, nagrodę przyznawaną przez portal Sport.pl. W czwartek 17 grudnia ma też szansę na wyróżnienie w plebiscycie FIFA Best, bo jest już w trójce finalistów.