Przepisy ulegną zmianie? Rada Piłkarska zajmie się zagraniami ręką, spalonym i VAR-em

Jak co roku Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę, dokona przeglądu tych przepisów, które generują najwięcej kontrowersji. Jak informuje hiszpańska agencja prasowa EFE, działacze zajmą się m.in. zagraniem ręką, kontuzjami głowy i zmianami zawodników.

W środę 16 grudnia odbędzie się coroczne posiedzenie zarządu IFAB. Ma dojść do zmian w zakresie interpretacji zagrania ręką, działań w przypadku wstrząsu mózgu zawodnika i 5 zmian, które zostały wprowadzone po pandemii. Ponadto przeanalizowane zostaną również pozycje spalone i sposoby korzystania z VAR-u.

Będą zmiany w przepisach?

Członkowie zarządu IFAB mieli opowiedzieć za wprowadzeniem wyjaśnień w przepisach dotyczących wykroczeń związanych z zagraniem ręką. Wskazano, że "ostateczna decyzja zawsze należy do sędziego i że nie każdy kontakt piłki z ręką lub ramieniem ma stanowić naruszenie przepisów". Sędziowie muszą ocenić pozycję ręki/ramienia w odniesieniu do ruchu zawodnika, by móc prawidłowo zinterpretować daną sytuację.

Jeśli chodzi o spalone i aby uczynić grę bardziej atrakcyjną i dynamiczną, IFAB potwierdziło, że przed zaproponowaniem zmian w przepisach konieczne jest przeprowadzenie "wyczerpujących testów". Władze IFAB opowiadały się za stworzeniem stałych dodatkowych zmian zawodników, którzy doznali wstrząsu mózgu lub silnego urazu głowy.