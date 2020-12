Zażądał ekshumacji ciała Diego Maradony. "Wiem, że jestem jego synem"

- Myślę, że Diego Armando Maradona wiedział, że był moim ojcem - przekonuje 23-letni Santiago Lara w wywiadzie dla programu "Live - Non e la d'Urso". Twierdzi, że jest nieślubnym dzieckiem legendy futbolu i przekonuje, że chce dotrzeć do sedna tej historii: "Odkąd moja mama przedstawiła mi go w wieku trzech lat, wiem, że jestem jego synem."

23-latek twierdzi, że jest synem Maradony

Lara chce poprosić o ekshumację zwłok argentyńskiego piłkarza, aby poddać je badaniom DNA. - Jestem zdeterminowany, bo w 2004 roku rozpoczęliśmy proces o uznanie ojcostwa - wyjaśnia. - Nie prosiłbym o ekshumację ciała, ale to jedyne rozwiązanie, aby udowodnić, że Maradona jest moim ojcem. Jestem do tego zmuszony.

Nie wiadomo, ile dzieci miał w rzeczywistości Maradona. Oficjalnie pięcioro: trzy córki i dwóch synów. Nieoficjalnie może być ich więcej. Pomysł ekshumacji ciała legendy futbolu oburzył jednego z jego synów - Diego Jr, który jest owocem romansu Maradony z Cristianą Sinagrą. - Nikt nie może dotknąć ciała mojego ojca - zapewnia.

Diego Maradona zmarł kilka tygodni temu w wieku 60 lat. Nic dziwnego, że pojawiają się kolejne osoby, które twierdzą, że są jego dziećmi, bo w grę wchodzi wielki majątek po legendzie futbolu.

Maradona odszedł zaledwie kilka tygodni po opuszczeniu szpitala po operacji usunięcia skrzepu krwi z mózgu. Według gazety "La Repubblica" Maradona był w tak złym stanie fizycznym, że powinien pozostać na oddziale intensywnej terapii i nie wolno mu było wracać do domu, nawet pod opieką lekarzy. Włoskie media twierdzą też, że pielęgniarki przydzielone do Maradony niewiele zrobiły, aby pomóc w opiece nad legendą futbolu.