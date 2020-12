Dudek przybity śmiercią trenera: Houllier rzucił do mnie: "Zostaniesz MVP meczu, wygrasz go dla nas". I tak się stało

- Czuję się tak, jakbym stracił członka rodziny - w ten sposób wspomnienie Gerarda Houlliera zaczyna Jerzy Dudek. Polak w 2001 roku trafił do Liverpoolu, a do skorzystania z jego oferty przekonał go właśnie francuski trener, o którego śmierci poinformowano w poniedziałkowe południe. - Wiedziałem chwilę przed oficjalnymi informacjami. Liverpool poinformował mnie, i innych eks zawodników klubu występujących w drużynie legend, że Gerard odszedł na tamten świat. To był straszny news. Ostatnio co chwilę tracimy kogoś wielkiego... Nie wiem, czy to kwestia braku pogodzenia się z przemijaniem i upływem lat, ale ostatnio odchodzą ludzie, których byśmy o to nie podejrzewali, bo przecież jeszcze chwilę temu byli tacy młodzi i tak cieszyli nas swoim zachowaniem - mówi były reprezentant Polski, który na łamach Sport.pl żegna swojego dawnego szkoleniowca.

Otworzył drzwi do innego świata

Poznaliśmy się w 2001 roku. Najpierw przyjechał do Rotterdamu przekonywać mnie do transferu, a potem widzieliśmy się już w Liverpoolu. Od początku otoczył mnie wielką opieką. Był pod tym względem inny niż wszyscy szkoleniowcy. Byłem przyzwyczajony do tego, że trener przede wszystkim wymaga, a Gerardowi naprawdę na nas zależało. To był wielki dżentelmen. Zawsze kulturalny i serdeczny. Nieustannie szukał sposobów, by nam pomóc. By nas rozwinąć. Podnieść na duchu. Zmobilizować do działania. Traktowałem go jak znakomitego nauczyciela i dopiero po latach dowiedziałem się, że on rzeczywiście nim był, bo miał wykształcenie pedagogiczne.

Pamiętam, że tuż po transferze wszystko było dla mnie nowe. Przenosiny z Feyenoordu do Liverpoolu były jak transfer do innego świata. Niedługo po zmianie klubu Houllier zadzwonił do mnie i mówi: "Jurek, wpadnij na kolację, przedstawię cię drużynie". Przyjeżdżam, a tam najważniejsi piłkarze - Michael Owen, Steven Gerrard, Didi Hamann... Siedzieliśmy w osiem osób i zaczynaliśmy budowanie więzi, która przetrwała lata.

"Jurek, you back in business"

Związek piłkarza i trenera, jak każdy, ma swoje lepsze i gorsze momenty. Houllier zawsze o mnie dbał. Na starcie kariery w Liverpoolu nie byłem tak świadomy, jak później. Gerard pytał mnie, czy jestem zmęczony, ale ja zawsze odpowiadałem: "Nie, nie, boss, wszystko okej!". On jednak widział, że jestem przemęczony. Gdy przyszedł moment załamania, jakim była ta katastrofalna bramka z Manchesterem United, odstawił mnie na boczny tor, ale o mnie nie zapomniał. Ciągle powtarzał: "Jurek pracuj", "Jurek to dla ciebie szansa na odpoczynek", "Jurek będziemy na ciebie czekać", "Jurek jesteś ważną częścią zespołu". Po kilku tygodniach mój moment rzeczywiście nadszedł. Graliśmy finał Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem United. Gerard podszedł do mnie i powiedział słowa, które po latach stały się słynnym powiedzonkiem: "Jurek, you back in business". Większość szkoleniowców mówiłaby w takich chwilach wracającemu do gry piłkarzowi, by się nie przejmował, by podchodził do tego na luzie, ale boss rzucił do mnie: "Zostaniesz MVP meczu, wygrasz go dla nas". I tak też się stało! Zagrałem świetnie, pokonaliśmy MU 2:0, a ja wykonałem kilka znakomitych interwencji.

"Jurek, you back in business" weszło nam w krew. Pojawiało się za każdym razem, gdy spotykaliśmy się z kumplami z Liverpoolu i wspominaliśmy czasy, gdy prowadził nas Gerard. Nie było chłopaka, który miał na jego temat złe zdanie. Przeciwnie, pojawiały się same komplementy. Choć wielu piłkarzy miało swoje momenty frustracji za rządów Houlliera, to po latach, gdy pył i emocje opadną, zapamiętujesz przede wszystkim człowieka. A Gerard był fenomenalnym gościem, którego po prostu nie dało się nie lubić. Ostatni raz widziałem go podczas ubiegłorocznego kongresu trenerów w Warszawie. I było, jak zwykle, cudownie. Pośmialiśmy się i powspominaliśmy stare, dobre czasy, tak jak przy naszym wcześniejszym spotkaniu, do którego doszło w Madrycie, gdy w 2019 roku razem mogliśmy cieszyć się z triumfu The Reds w finale Ligi Mistrzów.

Nawet w chwilach kryzysu wspierał piłkarzy

W Liverpoolu Houllier będzie na zawsze wspominany jako człowiek, który wyciągnął klub na poziom odpowiedni jego historii. Przebudował ośrodek treningowy w Melwood, który był wówczas jednym z najnowocześniejszych w Europie. Dokonał wielu dobrych transferów. W sezonie 2000/01, ostatnim przed moim sprowadzeniem, doprowadził klub do trzech trofeów. Zbudował fundament pod sukces w Lidze Mistrzów, który osiągnęliśmy już z Rafą Benitezem. Ale okupił to problemami zdrowotnymi, które ciągnęły się za nim latami. Pamiętam, że w październiku 2001 roku, tuż po moich przenosinach na Anfield Road, boss zasłabł w trakcie meczu z Leeds United i zdiagnozowano u niego problemy z sercem. Ci, którzy go znali lepiej niż ja, mówili, że po tym był inny. Człowiek, który otarł się o śmierć, zaczyna więcej myśleć. Stres był potężny i na pewno mu nie pomagał. Zawsze nam powtarzał: "Chłopaki, nie martwcie się. Mam szerokie plecy, wezmę na siebie krytykę, wy po prostu grajcie", ale widać było, że mocno to przeżywał. Nikt z nas nie jest ze stali. Ale Gerard robił wszystko, by nie dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Choć do końca sezonu prowadził nas jego asystent Phil Thompson, pełniący w drużynie rolę "złego policjanta", to Houllier ciągle wydzwaniał do piłkarzy, w tym do mnie. "Jurek, super mecz!". "Jurek, świetne interwencje!". "Jurek, to ci się świetnie udało!". Choć sam miał problemy, nieustannie nas nakręcał i choć fizycznie nie było go z nami, to nie pozwalał o sobie zapomnieć.

I nie mam wątpliwości, że teraz też tak będzie. Mówi się, że człowiek umiera dopiero w momencie, gdy zanika o nim pamięć. A wspomnień o Gerardzie nikt nie zabierze ani mi, ani moim kolegom z Liverpoolu, ani wszystkim kibicom. Dzięki za wszystko, boss!