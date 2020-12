Diego Maradona imprezował do końca. W sieci pojawił się film [WIDEO]

Chociaż od śmierci Diego Maradony minęło już ponad dwa tygodnie, to do mediów cały czas przeciekają się nowe informacje.

Maradona przed operacją intensywnie imprezował. Argentyńskie media ujawniły film

Na początku listopada Maradona przeszedł skomplikowaną operację mózgu polegająca na usunięciu krwiak podtwardówkowego. Co ciekawe, krwiak taki może pojawiać się także u osób uzależnionych od alkoholu, a wiadomo, że od niego Diego w swoim życiu - jak zresztą od wielu innych używek - nie stronił.

Tuż przed zabiegiem miał imprezować, pijąc alkohol, paląc cygaro i śpiewając piosenki. Dowodem na to ma być film, do którego dotarły argentyńskie media. Maradona został sfilmowany w towarzystwie lekarza Mariano Castro na Kubie, który pomagał kiedyś Argentyńczykowi w leczeniu od uzależnienia kokainą.

Wcześniej do mediów wyciekły przerażające fragmenty raportu dotyczącego m.in. stanu fizycznego Diego Maradony. Legendarny piłkarz ciężko chorował i żył w fatalnych warunkach. Według gazety "La Repubblica" Maradona był w tak złym stanie fizycznym, że powinien pozostać na oddziale intensywnej terapii i nie wolno mu było wracać do domu, nawet pod opieką lekarzy. Włoskie media twierdzą też, że pielęgniarki przydzielone do Maradony niewiele zrobiły, aby pomóc w opiece nad legendą futbolu. Z raportu wynika, że serce byłego mistrza świata pracowało tylko z 38-procentową wydajnością, a nadciśnienie było tak silne, że nie można go było kontrolować za pomocą zwykłych leków.

Argentyńska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie lekarza Maradony. Doktor Luque, który odpowiadał za leczenie zmarłej legendy piłki nożnej, jest podejrzewany o nieumyślne spowodowanie śmierci 60-latka Maradona zmarł 25 listopada.