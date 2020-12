Niespodziewany pomysł na transfer Leo Messiego od byłego kolegi z Barcelony

Napastnik Monzy Kevin-Prince Boateng zasugerował, że Leo Messi powinien przenieść się do Neapolu, aby oddać cześć Diego Maradonie. Argentyńska legenda zmarła w zeszłym miesiącu, a stadion w Neapolu od tego czasu zmienił nazwę w hołdzie dla byłego piłkarza.

Messi w Napoli?

Boateng, który spędził sześć miesięcy z Messim w Barcelonie, proponuje Argentyńczykowi, by poszedł śladami wielkiego rodaka. - "Często słyszę porównania Messiego i Maradony i dlatego składam propozycję Leo" - powiedział Boateng, który obecnie gra w Monzie występującej w Serie B.

- Powinien pojechać do Neapolu po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną latem przyszłego roku. Byłoby wspaniale, gdyby sam zadzwonił do Aurelio De Laurentiisa [prezesa Napoli - przyp. red.] i powiedział: "Idę".

Zdaniem Boatenga Messi powinien powiedzieć, że chce przyjechać do Neapolu na dwa lata w hołdzie dla Maradony. - "Może wtedy uda mu się wygrać mistrzostwo Włoch. Byłaby to iście filmowa opowieść" - dodał.

Kontrakt Messiego obowiązuje do końca czerwca 2021. To oznacza, że już od stycznia będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą. To o tyle prawdopodobne, że Argentyńczyk był już bliski odejścia z Camp Nou latem tego roku po klęsce z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W tym sezonie Barcelona także rozczarowuje. Ostatnio przegrała u siebie z Juventusem w LM 0:3, wyszła z grupy z drugiego miejsca. W LaLiga zajmuje obecnie 10. miejsce.