FIFA wydała oświadczenie, że jest "zszokowana". Chodzi o zarzuty wobec prezesa Infantino

W lipcu 2020 roku prokurator Stefen Keller został wyznaczony do zbadania podejrzanych kontaktów między Giannim Infantino a Michaelem Lauberem, byłym prokuratorem generalnym Szwajcarii. W 2016 i 2017 roku miało między nimi dochodzić do tajnych spotkań. Szef FIFA jest podejrzewany m.in. o to, że zdradzał na nich tajemnice służbowe i podżegał Lauberta do nadużywania władzy, by doprowadzić do wstrzymania kilku śledztw prowadzonych przeciwko Fifie - przede wszystkim dotyczących korupcji przy wyborze gospodarzy mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku. Infantino broni się, twierdząc, że "spotkania nie były tajne, a na pewno nie nielegalne". Sprawa nadal trwa, jednak Keller zajmując się nią, natrafił na inny wątek, który też wydał mu się podejrzany: chodzi o lot Infantino prywatnym odrzutowcem z Surinamu do Szwajcarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące wyznanie piłkarza Atletico. Simeone bał się zapeszyć, Savić: „Celujemy w trofea”

Gianni Infantino miał złamać wewnętrzny regulamin FIFA i nakłamać w sprawie spotkania z prezesem UEFA

W środę wieczorem Keller poinformował w oficjalnym oświadczeniu o "wyraźnych dowodach", że prezes FIFA "zachował się w skrajnie naganny sposób". Przygotował specjalny raport dotyczący tej sprawy i polecił prokuraturze się nią zająć. Chodzi w niej o to, że 11 kwietnia 2017 roku Infantino miał wrócić z Surinamu do Genewy komercyjnym lotem, ale jego asystent w ostatniej chwili odwołał rezerwację, zamówił prezesowi prywatny odrzutowiec i zapłacił za to związkowymi pieniędzmi. Koszt? 200 tysięcy dolarów. Jak wynika z regulaminu FIFA, nie miał prawa tego zrobić, bo urzędnicy federacji mają obowiązek korzystać z komercyjnych połączeń, szukać tych najkorzystniejszych finansowo, i tylko w nagłych wypadkach decydować się na prywatne loty. Mattias Grafstroem, asystent Infantino, tłumaczył później, że musiał wynająć prywatny samolot, bo komercyjny lot został odwołany. Infantino rzekomo nie mógł czekać na kolejny, bo już 12 kwietnia o godzinie 14 miał spotkać się z Aleksandrem Ceferinem, szefem UEFA.

Wybierz z nami piłkarza, piłkarkę i trenera 2020 roku [IKONA FUTBOLU 2020]

Ale według ustaleń "Sueddeutche Zeitung" panowie nie mieli możliwości się spotkać, bo tego dnia Ceferin przebywał z oficjalną wizytą w Armenii. Co więcej - do takiego spotkania nie doszło nawet w przybliżonym terminie. Francuskie media potwierdziły te ustalenia i zaczęły drążyć: UEFA odmówiła komentarza, FIFA odpowiedziała ogólnikowo, w ogóle nie odnosząc się do tej sytuacji. Dziennik "Le Monde" przypomniał, że nie był to pierwszy raz, gdy Infantino - wbrew regulaminowi - zdecydował się na bardziej komfortową i droższą podróż. W 2016 roku lecąc z Genewy do Moskwy, z Moskwy do Dohy i z Dohy do Genewy miał korzystać z prywatnych samolotów, które częściowo opłaciły rosyjskie i katarskie spółki. Przypomnijmy - Rosja była gospodarzem poprzedniego mundialu, Katar zorganizuje następny.

Lotom przyjrzała się komisja ds. etyki działająca wewnątrz FIFA, ale nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Nic dziwnego, bo organ ten od dawna postrzegany jest jako chroniący prezesa FIFA, a nie patrzący mu na ręce.

Młody polski piłkarz robi furorę we Włoszech. "To prawdopodobnie największy talent AS Romy"

FIFA o oświadczeniu prokuratora: "Złośliwe, zniesławiające, pokazujące skrajne uprzedzenia"

FIFA odpowiedziała na oświadczenie wydane przez Kellera i określiła je "złośliwym, zniesławiającym oraz pokazującym skrajne uprzedzenia prokuratora". - FIFA i jej prezes Gianni Infantino są zszokowani oświadczeniem wydanym przez Stefena Kellera. Po wielu miesiącach śledztwa dotyczącego spotkań Gianniego Infantino z Michaelem Lauberem, w których nie zauważono niczego niewłaściwego, o czym zawsze zapewnialiśmy, pan Keller wydał oświadczenie, że należy zbadać zupełnie inną sprawę! Ani FIFA, ani jej prezes nigdy nie zostali poinformowani o nowych fałszywych zarzutach, dlatego nie mogą ich komentować - czytamy w odpowiedzi światowej federacji. - Prezes podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne, by położyć kres tym bezpodstawnym i nieuzasadnionym oskarżeniom - zapewnia FIFA.

Infantino został prezesem FIFA w lutym 2016 roku. Zastąpił na stanowisku Josepha Blattera, który podał się do dymisji po ujawnieniu licznych przypadków korupcji wewnątrz federacji.