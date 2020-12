Polska piłkarka jak Robert Lewandowski! Nominowana w plebiscycie FIFA

Paulina Dudek od dwóch lat gra dla PSG. Jej występy w sezonie 2019/2020 doceniła kapituła plebiscytu FIFA i FIFPro. Reprezentantka Polski ma szansę na nagrodę. Dudek idzie śladami Roberta Lewandowskiego, który także uzyskał nominację w tym plebiscycie.

Szansa na nagrodę dla polskiej piłkarki

Do 2018 roku pochodząca ze Słubic Dudek reprezentowała polskie zespoły. Najpierw TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski, następnie drużynę Medyku Konin. W tej drugiej ekipie sięgnęła po mistrzostwo Polski, Puchar Polski i występowała w Lidze Mistrzyń. Dudek jest uniwersalna: może grać na obronie i w pomocy. Jej największy sukces w reprezentacji to mistrzostwo Europy do lat 17 wywalczone siedem lat temu.

Dudek angażuje się także w sprawy kobiet. Pod koniec października była wśród polskich piłkarek, które w meczu z Mołdawią miały na ręku opaski z czerwoną błyskawicą, symbolem Strajk Kobiet.

Plebiscyt FIFA i FIFPro zostanie rozstrzygnięty 17 grudnia.