Kolejny komentator żegna się z Canal+. Pracował w redakcji 15 lat

Wolski pracuje w Canal+ od 2005 roku. Specjalizuje się w lidze hiszpańskiej i polskiej ekstraklasie. W tym roku skomentował swój 1000 mecz w tej telewizji. "To honor pracować dla Państwa. Frajda i ochota na więcej" - pisał w styczniu. Kibicom zawsze kojarzył się z emocjonalnym i pełnym energii przekazem.

Duże zmiany w Canal+

W połowie tego roku szefem redakcji sportowej Canal+ został Michał Kołodziejczyk. Na jesieni w telewizji doszło do kilku zmian kadrowych. Z firmą pożegnali się m.in. Paulina Czarnota-Bojarska (przeszła do Polsatu) Adam Westfal i eksperci Grzegorz Mielcarski oraz Kazimierz Węgrzyn. Przyszedł Michał Żewłakow, a ze stacją współpracuje też Mateusz Borek. Ostatnio o swoim odejściu poinformował Żelisław Żyżyński (przenosi się z rodziną na Zanzibar). Teraz z firmy ma odejść Wolski. Prawdopodobnie nastąpi to pod koniec lutego przyszłego roku. Oprócz tego, że Wolski komentował mecze, to w redakcji od kilku lat opiekował się, wprowadzał i kształcił nowych dziennikarzy.

Wolski tak jak przedstawiciele Canal+ nie chcieli na razie komentować sprawy. W najbliższy weekend na antenach Canal+ skomentuje derby Madrytu i starcie Rakowa z Jagiellonią.

