"The Independent": Katar ma zagrać w europejskich eliminacjach. UEFA podjęła decyzję

Najprawdopodobniej dołączy do grupy A, czyli do Portugalii, Serbii, Irlandii, Luksemburga i Azerbejdżanu. Choć rozważane są też grupy B (Hiszpania, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo), D (Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan) lub E (Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia) - pisze Miguel Delaney.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabójczy i bezlitosny! Lewandowski wystrzelił jak z armaty [ELEVEN SPORTS]

TVP w ostatniej chwili zmienia mecz Ligi Mistrzów. Reaguje na sytuację z Lewandowskim

Katar ma dołączyć do eliminacji po to, by lepiej przygotować się do turnieju, czyli najważniejszej imprezy sportowej w historii tego małego kraju, zaplanowanej pod koniec 2022 roku. To jeszcze nieoficjalna informacja, ale Delaney podaje, że taka decyzja została już podjęta po negocjacjach pomiędzy europejską (UEFA) i azjatycką federacją piłkarską (AFC).

Delaney informuje, że punkty w meczach z Katarem raczej nie będą wliczane do grupy. Po prostu pozwolą rozegrać drużynom dodatkowe spotkanie. Tak, by w wolnym terminie, kiedy w grupach sześciozespołowych normalnie odbywać się będą mecze eliminacyjne, nie szukać dodatkowych sparingpartnerów.

Barcelona się sypie! Komiczne błędy, wymówki i przekleństwo przeszłości

Katar znowu zaproszony na dużą imprezę

To nie pierwsze takie zaproszenie dla Kataru, bo w 2019 roku zagrał on na Copa America, gdzie ma wystąpić także w przyszłym roku. Zresztą to nie pierwsza taka sytuacja też w UEFA, gdzie w eliminacjach do Euro 2016 zagrała Francja, która jako gospodarz miała zapewniony awans, ale przed turniejem rozgrywała mecze towarzyskie z drużynami z grupy A. Czyli z Portugalią, Danią, Serbią, Albanią i Armenią.

Eliminacje MŚ 2022. Podział na grupy:

Grupa A: Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan

Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg, Azerbejdżan Grupa B: Hiszpania, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo

Hiszpania, Szwecja, Grecja, Gruzja, Kosowo Grupa C: Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa

Włochy, Szwajcaria, Irlandia Północna, Bułgaria, Litwa Grupa D: Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan

Francja, Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan Grupa E: Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia

Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia Grupa F: Dania, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia

Dania, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze, Mołdawia Grupa G: Holandia, Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar

Holandia, Turcja, Norwegia, Czarnogóra, Łotwa, Gibraltar Grupa H: Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta

Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr, Malta Grupa I: Anglia, Polska , Węgry, Albania, Andora, San Marino

Anglia, , Węgry, Albania, Andora, San Marino Grupa J: Niemcy, Rumunia, Islandia, Macedonia Północna, Armenia, Liechtenstein

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .