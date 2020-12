Pierwsza trans kobieta w historii zagrała w piłkarskiej lidze. Nowy rozdział w futbolu

23-letnia Gomez podpisała umowę z klubem już w styczniu, ale do dziś trwały formalności związane z tym transferem. Napastniczka Lanus w końcu uzyskała zgodę na grę od Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA). Wystąpiła w meczu Primera A, w którym jej zespół przegrał 1:7 z Villa San Carlos.

Pierwsza trans kobieta w historii piłki nożnej. "Nawet o tym nie marzyłam"

Marze Gomez po urodzeniu przypisano płeć męską, ale przeszła korektę płci. - Kiedy zaczynałam, piłka nożna była dla mnie terapią. Wtedy nawet nie myślałam, że mogę marzyć o grze w najwyższej lidze - mówiła Gomez w rozmowie z ESPN.

Argentynka przyznała, że futbol bardzo jej pomógł. - Piłka nożna pojawiła się w moim życiu w czasie, kiedy zmagałam się z problemami psychicznymi z powodu dyskryminacji, wykluczenia - dodała Gomez.

Gomez przeszła długą drogę. "To było życie pełne walki, cierpienia i smutku"

Gomez podziękowała AFA, który przyjął zalecenia od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w sprawie uzyskania zgody na jej występy w lidze argentyńskiej. Argentynka opublikowała długi wpis w mediach społecznościowych.

"Moje życie było pełne walki, cierpienia i smutku. Było to życie na skraju śmierci i złamanego serca. Trzeba było pokonać wiele przeszkód, aby cofnąć to, co było kiedyś. Kilka lat temu było to nie do pomyślenia, aby o tym rozmawiać, ale teraz został otwarty nowy rozdział. To niesamowite" - napisała na Instagramie.

- Jestem wdzięczna klubowi, którego barw obecnie bronię, mojej przedstawicielce Lorenie Berduladt, mojej rodzinie i wszystkim, którzy mnie przyjęli i okazali mi szacunek od samego początku. [...] Dokonaliśmy tego. Jestem dumna, że reprezentuję tę społeczność. Wiem, że stałam się punktem odniesienia dla wielu ludzi. To dopiero początek, dzisiaj oddycham, a moja dusza wraca do ciała. Bardzo dziękuję klubowi za piękne przyjęcie. Byłam w szoku. To jest sport, którego wszyscy pragniemy, dla każdego - dodała Gomez na Instagramie.

Klub piłkarski Lanus w wyjątkowy sposób uhonorował Gomez. Po meczu wręczono jej na pamiątkę koszulkę klubową ze specjalną dedykacją: "Świętujemy i towarzyszymy jej na drodze do rozszerzenia praw. Gratulacje dla Mary Gomez".