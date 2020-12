Tak, ten gol naprawdę padł w taki sposób. Tego jeszcze nie było [WIDEO]

Zobacz wideo "To jest główny powód problemów Legii". Michniewicz zmienia mistrzów Polski

W irańskiej lidze piłkarskiej PGPL padła bramka, która z powodzeniem może zostać memem. W meczu pomiędzy Gol Gohar i Paykan gola samobójczego w pierwszej połowie strzelił bramkarz gospodarzy. W jaki sposób? Stojąc za linią boczną Mehran Golrazi, przygotowując się do wyrzutu piłki z autu, wziął długi rozbieg, następnie wykonał salto z piłką, którą dalekim wyrzutem wprowadził na boisko. Na tyle dalekim, że piłka doleciała do pola karnego rywali, przelobowała totalnie zaskoczonego i źle ustawionego bramkarza i wpadła do bramki. Dziwniejszego trafienia nigdy wcześniej nie widzieliście:

Najdziwniejsza bramka samobójcza w Iranie

Zdarzają się bramki zdobyte bezpośrednio z rzutu rożnego. Ale rzutu z autu? To niezgodne z przepisami gry. Piłka przed wpadnięciem do siatki dotknęła jeszcze bramkarza Gohar Alireza Haghighiego i dzięki temu gol mógł zostać uznany przez sędziego.

Po tej bramce Paykan prowadziło na wyjeździe 2:0. Wcześniej trafił dla gości pomocnik Hossein Pour Amini. Na listę strzelców po stronie gospodarzy wpisał się jedynie Godwin Mensha. Po pięciu kolejkach w tabeli ligi irańskiej prowadzi Gol Gohar z 10 punktami. Paykan jest na czwartej pozycji. Ma osiem "oczek".