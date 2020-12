Polski klub z okręgówki chce byłego piłkarza Realu Madryt! "Jesteśmy w trakcie rozmów"

- Jesteśmy w trakcie rozmów z 33-letnim Holendrem Roystonem Drenthe odnośnie jego ewentualnego transferu do Victorii Cisek. Były piłkarz między innymi Realu Madryt przebywa obecnie w Holandii. Wkrótce poinformujemy o dalszych rezultatach, które mamy nadzieję będą pozytywne - możemy przeczytać we wpisie umieszczonym na oficjalnym koncie zespołu z okręgówki na Twitterze.

LKS Victoria Cisek sprowadzi Roystona Drenthe? "Wzajemna pomoc"

Dziennikarz Eleven Sports Marcin Gazda ostrzegł zespół LKS Victoria Cisek na Twitterze przed zatrudnianiem Drenthe. - Uważajcie na niego, bo ostatnio gdzieś mi mignęło, że ogłosił bankructwo - napisał. - Tak, stąd pojawił się pomysł na ściągnięcie i wzajemną pomoc. On nam wizerunkowo, my mu w życiu - odpowiedział klub z okręgówki.

Royston Drenthe obecnie występuje w zespole Kozzaken Boys (holenderska liga okręgowa). Kilka dni temu do mediów przedostała się informacja, że holenderski pomocnik zbankrutował. Były piłkarz m.in. Feyenoordu, Realu Madryt i Evertonu miał w trakcie kariery przehulać 3,5 miliona euro.

Decyzja o tym, ze został bankrutem została ogłoszona przez sądem w Bredzie. 33-latek został objęty nadzorem finansowym. - Od zawsze byłem pod lupą. Nie znam szczegółów sprawy, ale jeśli jest tak, jak myślę, nie jest to aż tak poważna kwestia. Na pewno zostanie wyjaśniona - skomentował Drenthe, który nie był na ogłoszeniu wyroku.

Holendrzy nie potrafili zrozumieć, jak to się stało, że Drenthe stracił cały majątek. Piłkarz za swoje kłopoty finansowe winą obarcza agenta i radził młodszym kolegom, by uważali na relacje z reprezentantami. – Wiedziałem, że w Realu zarobię 1,8 miliona euro w pierwszym sezonie, ale nic więcej. To było strasznie słabe, bo później agent kontrolował wszystko - wyjaśnił Holender.

Drenthe podczas swojej kariery nie stronił od imprez i alkoholu. Często obnosił się ze swym bogactwem (luksusowe zegarki), które w szybkim tempie wyparowało, o czym napisał w w biografii. W ostatnim czasie oprócz gry w piłkę w amatorskim klubie Kozzaken Boys, był znany z kariery rapera (występuje pod pseudonimem Roy2faces) czy telewizyjnej, bo wystąpił w serialu „Mocro Mafia” o trzech przyjaciołach wchodzących do amerykańskiego półświatka.

LKS Victoria Cisek gra w opolskiej klasie okręgowej w grupie 2. Po 19 meczach sezonu 2020/21 zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli z 13 punktami (tylko 4 zwycięstwa, 1 remis i aż 14 porażek) i bilansem bramkowym 28-56.