Polski piłkarz oskarżony o nielegalne ustawienie meczu. PZPN wszczął postępowanie

- Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, wszczął postępowania wyjaśniające, dotyczące podejrzenia popełnienia przez Pawła Cibickiego, aktualnie zawodnika klubu Pogoń Szczecin, przewinienia dyscyplinarnego match-fixingu - poinformował PZPN w swoim komunikacie. - Szwedzka federacja piłkarska poinformowała Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o toczącym się wobec Pawła Cibickiego postępowaniu karnym, w związku z niedozwolonymi zakładami bukmacherskimi. Sprawa dotyczy otrzymania przez Pawła Cibickiego pieniędzy za upomnienie żółtą kartką w meczu ligi szwedzkiej w sezonie 2018/2019 pomiędzy Kamlar KK i IF Elfsborg - czytamy dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest po prostu niemożliwe. Ja na miejscu Szczęsnego zrezygnowałbym z reprezentacji"

PZPN wszczął postępowanie wobec podejrzewanego o match-fixing Cibickiego

Zawodnik Pogoni Szczecin został oskarżony o ustawienie meczu, o czym niedawno informowały szwedzkie media, a w szczególności Sverige Radio, które podało szczegóły sprawy. 26 maja 2019 roku Elfsborg, w którym grał wtedy Paweł Cibicki grało z Kalmar. Mecz zakończył się remisem 1:1, a pomocnik grał pełne 90 minut. W 60. minucie dostał żółtą kartkę, co miało być przedmiotem niedozwolonego zakładu.

Argentyna szykuje się na skandale. "Wojna o kasę" po śmierci Diego Maradony

Piłkarza może czekać spora kara. W tym sezonie Cibicki zagrał w czterech meczach ekstraklasy w barwach Pogoni. Przeszedł do niej w styczniu tego roku z Leeds United. Był wypożyczony z angielskiej drużyny do holenderskiego ADO Den Haag. Wcześniej grał także choćby we wspomnianym Elfsborg i Molde, do których także był wypożyczony z Leeds.

Kucharski atakuje Roberta Lewandowskiego. "Głupota podszyta poczuciem bezkarności"

Cibicki ma obywatelstwo polskie i szwedzkie. Zagrał dwa mecze w młodzieżowych reprezentacjach Polski i dziewięć w szwedzkiej kadrze U-21, z którą wziął udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Polsce w 2017 roku.

Były piłkarz Realu Madryt został bankrutem. "Przeżył więcej niż inni przez 200 lat"