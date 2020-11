On znowu to zrobił! Kolejny kuriozalny błąd Grabary [WIDEO]

Zobacz wideo Milan - Fiorentina 2:0. Drągowski broni karnego [ELEVEN SPORTS]

Kamil Grabara znów to zrobił! Polski bramkarz popełnił fatalny błąd, skutkujący utratą gola przez jego zespół. Tym razem, zamiast wybić piłkę, postanowił ją przyjąć. Grabarę zaatakował Atanga, który został ustrzelony przez Grabarę na tyle niefortunnie, że piłka znalazła się w siatce.

REKLAMA

Zobacz fatalny błąd Grabary:

To kolejny fatalny błąd Grabary w ostatnim czasie. W połowie listopada, w meczu Pucharu Danii, polski bramkarz nie zatrzymał łatwego dośrodkowania i wpuścił piłkę do siatki. Duńscy kibice wówczas nabijali się z Grabary, nazywając go "dyrektorem cyrku". Wówczas jednak zdołał się zrehabilitować w serii rzutów karnych, dzięki czemu jego zespół awansował do kolejnej rundy.

Grabara jest zawodnikiem Liverpoolu. Pod koniec września został wypożyczony do Aarhus. W tym sezonie zagrał w 7 meczach duńskiej ekstraklasy. Puścił dziewięć goli. W 2019 roku występował już przez pół roku w Aarhus. Grał także na wypożyczeniu w Huddersfield, gdzie wystąpił w 28 spotkaniach, wpuścił łącznie 45 goli i zachował pięć czystych kont. Do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku, ale wciąż nie zadebiutował w oficjalnym meczu w barwach The Reds, grał jedynie w młodzieżowych drużynach. Ma za sobą występy w reprezentacji Polski do lat 21 i niższych rocznikach.