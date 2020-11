Wayne Rooney chce zakończyć karierę! Poprowadzi klub z Polakami w składzie? "Ekscytujące wyzwanie"

Fatalnie układa się obecny sezon dla Derby County. Klub, który przed rozgrywkami znajdował się w szerokim gronie faworytów do awansu do Premier League, wygrał tylko 1 z 13 ligowych meczów i z sześcioma punktami na koncie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Drużynie, w której grają Kamil Jóźwiak i Krystian Bielik, nie pomogła nawet zmiana trenera.

14 listopada Derby County poinformowało o zwolnieniu Phillipa Cocu. Od tamtej pory zespół rozegrał dwa mecze i oba przegrał. Przed tygodniem Derby przegrało z Bristol City (0:1), a w środę z Middlesbrough (0:3). Za obie porażki odpowiada tymczasowy sztab szkoleniowy, w skład którego wchodzą Wayne Rooney, Liam Rosenior, Shay Given i Justin Walker. Chociaż od zwolnienia Cocu minęły już dwa tygodnie, to klub nie zatrudnił jeszcze nowego trenera.

Niewykluczone, że zostanie nim Rooney, który już od poprzedniego sezonu pełni w klubie rolę grającego trenera. Anglik nie tylko był piłkarzem Derby County, ale też asystentem Cocu. Po porażce z Middlesbrough Rooney zapowiedział jednak, że tymczasowo wstrzymuje treningi w roli zawodnika, by w pełni zaopiekować się będącą w trudnej sytuacji drużyną. To właśnie były reprezentant Anglii poprowadzi Derby w sobotnim meczu przeciwko Wycombe Wanderers.

Rooney zakończy karierę, by ratować Derby?

W piątek doszło do spotkania zarządu klubu, na którym Rooney miał ogłosić, że jeśli klub zdecyduje się powierzyć mu na stałe rolę trenera drużyny, natychmiastowo zakończy karierę. - Nie wydaje mi się, by istniała możliwość łącznia obu tych ról - powiedział Rooney na piątkowej konferencji prasowej.

- Jeżeli zostanę poproszony o poprowadzenie drużyny w dłuższym czasie, będzie to oznaczało koniec mojej kariery. Byłoby to dla mnie ekscytujące wyzwanie. Zawsze powtarzałem, że chcę być trenerem. Byłaby to doskonała okazja, by sprawdzić się w tej roli - dodał.

Rooney jest zawodnikiem Derby County od stycznia 2020 roku. W tym sezonie rozegrał 11 meczów, w których strzelił jednego gola. 35-latek, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji Anglii, wcześniej grał w Evertonie, Manchesterze United i D.C. United. Największe triumfy Rooney święcił na Old Trafford, gdzie pięć razy wygrywał Premier League i raz Ligę Mistrzów.