Otworzyli trumnę z ciałem Maradony i robili sobie selfie. "Osobiście znajdę tego łajdaka"

Gdy zdjęcia pojawiły się w internecie, wielu uznało je za fotomontaż. Aż do wpisu Matiasa Morli, słynnego prawnika i przyjaciela Diego Maradony, który najpierw na Twitterze napisał, że osobiście zajmie się "odnalezieniem łajdaka, który zrobił sobie to zdjęcie", a po kilku minutach sam ujawnił jego tożsamość. "Tym łajdakiem jest Diego Molina. To on zrobił sobie zdjęcie obok trumny Diego Maradony. Na pamięć mojego przyjaciela nie spocznę, dopóki za to nie zapłacisz" - napisał Morla.

Pogrzeb Maradony. Pracownik został zwolniony

Zdjęcia momentalnie zaczęły rozprzestrzeniać się w sieci. Ale nie było to tylko zdjęcie Moliny, który jak poinformował Diego Picon - dyrektor domu pogrzebowego Sepelios Pinier w Buenos Aires - został już zwolniony. Nad otwartą trumną sfotografowały się także dwie inne osoby. Ich tożsamość nie została ujawniona. Wiadomo jednak, a tak przynajmniej twierdzi Picon, że byli to wynajęci pracownicy, którzy na stałe nie są zatrudnieni w jego zakładzie.

Zdjęcia zostały zrobione, zanim ciało Maradony przetransportowano do argentyńskiego pałacu prezydenckiego Casa Rosada. Trumna wystawiona była później przed siedzibą rządu, gdzie zbierały się miliony ludzi. Pogrzeb odbył się w czwartek. W uroczystości uczestniczyli tylko członkowie rodziny i najbliżsi zmarłego.

Maradona zmarł w środę w wieku 60 lat. Przyczyną jego śmierci - jak podało CNN - był ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Maradona spoczął obok swoich rodziców na cmentarzu Jardin de Paz na obrzeżach Buenos Aires.

