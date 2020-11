Były selekcjoner Argentyny trafił do szpitala. Poczuł się gorzej na wieść o śmierci Maradony

Alejandro Sabella trafił do szpitala w Buenos Aires, gdzie przechodzi dokładne badania. Na razie nie wiadomo dokładnie, jak poważny jest jego stan. W krótkiej rozmowie z agencją EFE rodzina Sabelli potwierdziła jedynie, że pogorszenie zdrowia byłego piłkarza i trenera miało związek z wiadomością o śmierci Diego Maradony.

66-letni Sabella ostatni raz poprowadził Argentyńczyków 13 lipca 2014 roku, kiedy przegrali oni z Niemcami (0:1) finał mistrzostw świata w Brazylii. Sabella prowadził kadrę narodową od 2011 roku, wcześniej pracował w Estudiantes de La Plata.

Jako zawodnik Sabella grał m.in. w River Plate, Sheffield United, Leeds United czy Estudiantes de La Plata. W reprezentacji Argentyny rozegrał osiem meczów, w których nie strzelił żadnego gola.

Sabella od ponad dwóch lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. - Kiedy walczyłem o to, by zostać z wami, a nie odejść gdzie indziej, pamiętałem, co mówiłem swoim zawodnikom: "Nie możecie nie dawać z siebie 100 procent". Jeśli wymagałem tego od nich, musiałem walczyć, by przeżyć - mówił przed dwoma laty w rozmowie z ESPN.

Maradona nie żyje

Diego Maradona zmarł w środę po południu w swoim domu pod Buenos Aires. - Przyczyną śmierci był "ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca" - informuje CNN. To pierwsze wyniki sekcji zwłok legendarnego Argentyńczyka. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci Maradony. Wstępnie stwierdziła jednak, że nie znaleziono oznak przestępstwa.

Maradona miał 60 lat.