Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę. "To było nieprawdopodobne"

- Gdy grałem w Herculesie Alicante, reprezentacja Argentyny przyjechała do Hiszpanii testować boiska. Zagraliśmy z nimi mecz towarzyski. W pewnym momencie Maradona z Diazem zaczęli wymieniać podania między sobą i mijali nas jak paliki. To było coś nieprawdopodobnego. Maradona wyszedł sam na sam ze mną, całe szczęście, że nie trafił do bramki. Po tym wszystkim stanęliśmy i biliśmy brawo - mówi Jan Tomaszewski. Diego Maradona zmarł w środę, miał 60 lat.

