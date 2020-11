Trumna z ciałem Diego Maradony w pałacu prezydenckim. Tłumy Argentyńczyków żegnają legendę

Pałac prezydencki Casa Rosada udostępnił transmisję na żywo z pożegnania Maradony:

Pożegnanie Diego Maradony

Trumnę z flagą Argentyny i koszulką z numerem 10 wystawiono o godzinie 6:00. Kibice mogą ją odwiedzać do 16:00. Trzeba ustawić się w gigantycznej kolejce, by móc oddać hołd legendzie futbolu. Część osób przechodzi obok trumny w milczeniu, inni klaszczą, zostawiają kwiaty, światła. Grupka fanów chciała przejść przez ogrodzenie, by dotknąć trumny. Interweniowali funkcjonariusze policji.

- Przyczyną śmierci był "ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca" - informuje CNN. To pierwsze wyniki sekcji zwłok legendarnego Argentyńczyka. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci Maradony. Wstępnie stwierdziła jednak, że nie znaleziono oznak przestępstwa.

60-latek na początku listopada trafił do szpitala. Przeszedł operację wycięcia krwiaka z mózgu. Ostatni był pod stałą opieką lekarską. Miał być mocno poddenerwowany. Na wieść o jego śmierci prezydent Argentyny wprowadził trzydniową żałobę narodową.

- Jako piłkarz był wodzem, jako trener - zabawką w rękach innych. Ale sam bawił się przy tym nieźle. Trenował Leo Messiego podczas mundialu, zarobił miliony - i jeszcze w bonusie lwa - pracując w dziwnych klubach: od Zatoki Perskiej po Brześć. "Brodata czirliderka" - tak nazwał jego trenerską rolę Jerzy Pilch. A jednak to bycie trenerem pozwoliło Maradonie pięknie pożegnać się z Argentyńczykami - napisał Kacper Sosnowski z portalu Sport.pl.