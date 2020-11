Cudowne trafienia nominowane do gola roku. Jedno piękniejsze od drugiego [WIDEO]

W środę 25 listopada FIFA podała listy nominowanych do corocznych nagród dla najlepszych zawodników, zawodniczek oraz szkoleniowców roku. Do 9 grudnia kibice mogą głosować nie tylko na najlepszego piłkarza, piłkarkę, bramkarza, bramkarkę oraz trenera i trenerkę.

Fani mogą też oddawać głosy na najładniejszą bramkę minionych 12 miesięcy. W tej kategorii rywalizują ze sobą bramki zdobywane zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. Jakie to gole? Spójrzmy.

1. Shirley Cruz, reprezentantka Kostaryki. Zawodniczka popisała się świetnym uderzeniem z woleja w meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich przeciwko Panamie.

2. Giorgian De Arrascaeta, zawodnik Flamengo. Kapitalna przewrotka Urugwajczyka w meczu ligi brazylijskiej przeciwko Cearze.

3. Jordan Flores, zawodnik Dundalk. Kolejny świetny wolej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Bramka padła w meczu ligi irlandzkiej, w którym Dundalk grało z Shamrock Rovers.

4. Andre-Pierre Gignac, zawodnik Tigres. Świetne uderzenie z powietrza w meczu ligi meksykańskiej Tigres - Pumas.

5. Sophie Ingle, zawodniczka Chelsea. Genialne uderzenie sprzed pola karnego w ligowym meczu kobiet Arsenal - Chelsea.

6. Zlatko Junuzović, zawodnik Red Bulla Salzburg. Trzecia już bramka, która została zdobyta wolejem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Junuzović popisał się efektownym strzałem w meczu ligi austriackiej Rapidu Wiedeń z Red Bullem Salzburg.

7. Hlompho Kekana, zawodnik Mamelodi Sundowns. Co za bomba z dystansu! Kekana miał trochę szczęścia, bo piłka odbiła się od poprzeczki i bramkarza, ale nie odbiera to urody bramce zdobytej w meczu z Cape Town.

8. Leonel Quinonez, zawodnik CSD Macara. Można strzelić gola będąc na własnej połowie? Można. Udowodnił to Quinonez w meczu ligi ekwadorskiej przeciwko Universidad Catolica.

9. Son Heung-min, zawodnik Tottenhamu. Czy to Diego Maradona? Nie, to Son Heung-min, który w meczu Tottenhamu z Burnley w Premier League popisał się rajdem przez niemal całe boisko!

10. Luis Suarez, zawodnik FC Barcelony. Nieprawdopodobne zagranie obecnego gracza Atletico Madryt, który pokonał bramkarza Majorki zaskakującym strzałem piętą.

11. Caroline Weir, zawodniczka Manchesteru City. Przechwyt i genialny strzał sprzed pola karnego! To gol Weir w ligowych, kobiecych derbach Manchesteru.

Czym są nagrody The Best FIFA Football?

Nagrody The Best FIFA Football są wręczane od sezonu 2015-2016. Ten plebiscyt jest następcą FIFA World Player of the Year, organizowanego do czasu aż w 2010 plebiscyty „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały na kilka lat połączone i była wręczana nagroda "Złota Piłka" FIFA. Jednak we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu, a Złota Piłka była przyznawana już tylko przez France Football.

