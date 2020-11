Historia nie do uwierzenia! Piłkarz z pola w roli brakarza bohaterem serii jedenastek w play-off MLS [WIDEO]

Major League Soccer weszła w decydującą fazę. W ostatni weekend rozegrano mecze I rundy play-off, a w jednej z par Orlando City SC gościło New York City FC. Rywalizacja miała jednak niecodzienny przebieg.

Po ośmiu minutach było już 1:1. Gola dla gospodarzy w 5. minucie z rzutu karnego strzelił Nani, a trzy minuty później wyrównał obrońca New York City FC Maxime Chanot.

Orlando City SC uratowane przez obrońcę

Więcej goli w regulaminowym czasie gry nie padło, a to oznaczało - wedle regulaminu ligi - dogrywkę. Do niej piłkarze Orlando City SC przystąpili w dziesiątkę, bo czerwoną kartką za niesportowe zachowanie w 87. minucie spotkania ukarany został obrońca, Ruan.

Dodatkowe 30 minut meczu również nie wyłoniło zwycięzcy, dlatego doszło do serii jedenastek.

Kibice Orlando City SC już po pierwszym strzale wpadli w euforię po tym, jak zawodnik New York City FC trafił w poprzeczkę. Kolejne trzy serie zawodnicy wykonywali bezbłędnie. Dopiero przy piątym podejściu bramkarz Orlando Pedro Gallese obronił strzał, ale okazało się, że za wcześnie opuścił linię bramkową. Sędzia ukarał go żółtą kartką. Z racji, iż golkiper gospodarzy miał już na koncie jedną żółtą kartkę, arbiter musiał wyrzucić go z boiska.

Trener gospodarzy nie mógł wpuścić bramkarza rezerwowego, bo wcześniej wykorzystał limit zmian. W bramce stanął więc obrońca Rodrigo Schlegel. Wpuścił dwa następne strzały, ale w siódmej serii obronił strzał Gudmundura Thorarinssona. Formalności dopełnił Michel Benji, który pewnie pokonał bramkarza New York City FC.

Orlando City awansowało do ćwierćfinału fazy play-off i spotka się tam albo z Philadelphią Union, albo New England Revolution. Obie drużyny mają w składzie polskich piłkarzy. W Philadelphii występuje Adam Buksa, zespół New England Revolution reprezentuje zaś Kacper Przybyłko. Ich mecz w środę.