Legenda włoskiego futbolu: Ibrahimović może grać na jednej nodze do 50. roku życia

Zlatan Ibrahimović zachwyca od stycznia, gdy wrócił do Milanu. W tym sezonie strzelił osiem goli w pięciu meczach ligowych. W dużej mierze dzięki niemu zespół z Mediolanu jest liderem Serie A po siedmiu kolejkach. Ibrahimović jest w świetnej formie, a trzeba pamiętać, że nie dość, że skończył na początku października 39 lat, to jeszcze niedawno przechodził koronawirusa.

Długowieczny Zlatan Ibrahimović

Zachwycony postawą Szweda jest Francesco Totti. Jak informuje portal goal.com, obaj panowie spotkali się niedawno na premierze autobiografii trenera Bologny Sinisy Mihajlovic. - Zlatan może grać na jednej nodze na tym poziomie do 50. roku życia. Oglądanie go w grze to przyjemność. Siła fizyczna, technika, zagrania, których nikt się nie spodziewa. Jestem dumny, że znów widzę go na boisku - powiedział Totti, który sam grał w Romie do 40. roku życia.

Totti i Ibrahimović nigdy nie grali razem, ale Mihajlović jest pewien, że ich współpraca układałaby się znakomicie. - Zlatan z Tottim w drużynie strzeliłby co najmniej dwa razy więcej bramek - przekonuje obecny trener Bologny.

Szansę na kolejne gole szwedzki napastnik Milanu będzie miał w niedzielę. Tego dnia o godzinie 20:45 jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Napoli. Będzie to spotkanie na szczycie: lidera z trzecią obecnie ekipą Serie A. W zespole gospodarzy może wystąpić Piotr Zieliński. Z kolei w przyszły czwartek Milan zagra na wyjeździe z Lille w Lidze Europy.