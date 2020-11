Gwiazda Bayernu miała stracić cały sezon. Profesor przekazał kapitalne wieści

Zobacz wideo Tak Bayern pokonał w hicie Borussię Dortmund! Zobacz skrót [ELEVEN SPORTS]

W ostatnim meczu ligowym przed przerwą reprezentacyjną Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Borussię Dortmund (3:2). Wygrana cieszyła mistrzów Niemiec, ale ich radość zmąciła kontuzja Joshuy Kimmicha. Była 36. minuta, gdy Niemiec wślizgiem powstrzymał Erlinga Haalanda, ale nie dość, że zobaczył żółtą kartkę, to jeszcze nabawił się kontuzji kolana. Kimmich musiał przedwcześnie zejść z boiska. Schodząc z murawy, nie mógł powstrzymać łez.

"Bild" ujawnił, co niemiecki pomocnik powiedział kolegom w szatni. - Przeprostowałem kolano. To wcale nie wygląda dobrze - powiedział czołowy piłkarz Bayernu. Okazało się, że Kimmich uszkodził łąkotkę w kolanie. Wstępne diagnozy mówiły, że gracza czeka długa przerwa.

Kontuzja Kimmicha jednak nie tak groźna? Powrót możliwy już w styczniu

Jak się jednak okazuje, przerwa Kimmicha wcale taka długa być nie musi. Portal sport1.de twierdzi, że na boisku być może zobaczymy go już w styczniu. W rozmowie z "Muenchner Merkur" powiedział też o tym profesor Christan Fink, który operował uszkodzone kolano Kimmicha. - Zamiast naprawy łąkotki jedynie usunęliśmy jej niewielką część. Oznacza to, że nic tak naprawdę nie musi się leczyć. Kolano musi się jedynie przyzwyczaić do nowej sytuacji - przyznał.

- Młody wiek, dobrze wytrenowane mięśnie i brak dodatkowych uszkodzeń kolana to zawsze dobra pozycja wyjściowa. W przypadku Kimmicha powrót na boisko już w styczniu jest możliwy - dodał lekarz.

