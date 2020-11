Wielka kompromitacja Niemiec. "Śmieje się z nas cały świat". "Cesarz" wie, co zrobić

Po meczu niemieccy dziennikarze ostro skrytykowali grę piłkarzy Joachima Loewa. "Niemiecka federacja nie może udawać, że nic nie widzi. Kredyt zaufania Loewa został wyczerpany. Porażka 0:6 to nie przypadek" - mogliśmy przeczytać na łamach "Sport1.de". We wtorek Niemcy ponieśli najwyższą porażkę od 89 lat, kiedy również 0:6 przegrali z Austrią. "To jeden z najbardziej wstydliwych wieczorów w historii niemieckiej futbolu. To, co robili piłkarze Joachima Loewa, graniczyło z odmową pracy" - ocenił ten mecz Sky Sports.

"Niemiecka federacja nie może udawać, że nic nie widzi. Kredyt zaufania Loewa został wyczerpany. Porażka 0:6 to nie przypadek, jeśli w sześciu spotkaniach Ligi Narodów traci się aż 13 bramek. Od 2018 roku nie widać progresu w drużynie Loewa. Zawodzą też młodzi piłkarze, którym szansę dał Loew" - analizował dalej Sport1.de.

Kilka dni po zakończeniu spotkania głos zabrał również Franz Beckenbauer, który jest legendą niemieckiej piłki i mistrzem świata z 1974 r. jako zawodnik i z 1990 r. jako trener. - Totalna wpadka. Całkowite zaćmienie. Teraz śmieje się z nas cały świat. Na szczęście reprezentacji bardzo rzadko zdarzają się takie niepowodzenia - zaczął Beckenbauer na łamach "Bilda".

"Cesarz" uważa, że pomimo tej klęski Joachim Loew dalej powinien prowadzić reprezentację Niemiec. - W końcowym rozrachunku ten mecz pomoże mu posiąść nową wiedzę - podkreśliła legenda niemieckiej piłki. Zdaniem Beckenbauera największym problemem kadry nie jest trener, tylko brak boiskowego lidera. - Jest problem z przywództwem na boisku w zespole Loewa. Nie widziałem w tym aspekcie żadnego progresu. Potrzeba lidera, gdy sprawy nie idą po twojej myśli - stwierdził "Cesarz".

Beckenbauer znalazł idealne rozwiązanie w tej sytuacji. 75-latek poradził selekcjonerowi, aby przywrócił do reprezentacji skreślonego Thomasa Muellera. - On doprowadziłby drużynę do porządku. Tak jak robi to w Bayernie. [...] "Jogi" musi zmienić kurs, jeśli w marcu przyszłego roku, podczas trzech spotkań międzynarodowych (w eliminacjach MŚ 2022) okaże się, że w jego drużynie nadal nie wszystko działa - zakończył Beckenbauer.

Joachim Loew po klęsce z Hiszpanią: Nic nie działało

- Aż trudno to wytłumaczyć, ale nic nie działało. Ani w ataku, ani w obronie. Jeśli to nie zadziała w marcu w ostatnich trzech międzynarodowych meczach przed EM, Jogi musi zmienić kurs. Wiosną 2019 Loew pozbył się z kadry trzech mistrzów świata z 2014 roku, aby dać młodszym graczom więcej możliwości. Nie można nas pochwalić nawet za jeden element. Właściwie to już pierwsza stracona bramka zepsuła naszą koncepcję. Nie było w naszej grze ani organizacji, ani komunikacji. Wszystko było fatalne - żalił się Loew po klęsce z Hiszpanią.

I dodał: - Jeśli przegrywasz z Hiszpanią 0:2 lub 0:3, to właściwie nie masz już szans. Staraliśmy się bronić, ale nie wychodziło to nam. Teraz czas na trochę dłuższą przerwę. Ten mecz był dużym rozczarowaniem, musimy to przeanalizować i wyciągnąć właściwe wnioski. Wszystko było złe.