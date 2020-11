Koniec VAR-u w piłce nożnej?! Jego twórcy domagają się wycofania technologii

VAR zrewolucjonizował świat futbolu. Technologia zmieniła piłkę nożną, ale piłkarski świat zdążył się już do tego przyzwyczaić. Nie wiadomo jednak, czy niebawem nie zacznie się odzwyczajać - twórcy - a przynajmniej mężczyźni, którzy twierdzą, że tymi twórcami są - VAR-u domagają się natychmiastowego zaprzestania jego używania.

VAR zniknie z piłkarskich boisk? Hiszpanie twierdzą, że są właścicielami technologii

Oficjalnie właścicielem technologii VAR jest FIFA. Jednak już w 2017 roku Francisco Lopez zgłaszał roszczenia dotyczące własności FIFY. Twierdził on bowiem, że VAR wynalazł już w 1999 roku i to jemu należą się wszelkie prawa. Na razie sprawa wciąż jest w toku i nie wiadomo jak się skończy. Oficjalnie wciąż to FIFA jest właścicielem praw do VAR-u.

Teraz może być jednak inaczej. Prawa do własności intelektualnej VAR zgłosili Antonio Ibanez de Alba i Miguel Galan. Twierdzą oni, że są właścicielami narzędzia, które zarejestrowali już w 1995 roku. Obydwaj potępili Mario Conde'a, który miał przywłaszczyć sobie jeden z ich patentów, który wykorzystano właśnie do stworzenia VAR-u.

Ibanez de Alba i Galan zażądali publicznie natychmiastowego zaprzestania używania stworzonej przez nich technologii. Obaj podkreślają jednak, że są gotowi na ustępstwa. Niebawem mają się spotkać z władzami FIFA, z którymi będą chcieli wynegocjować "przyjazne i uzgodnione rozwiązanie dotyczące dalszego użycia VAR".

Ibanez de Alba twierdzi, że posiada prawa własności technologii VAR, którą opracował po mistrzostwach świata w 1994 roku. Już wtedy miał on stworzyć projekt inteligentnego systemu wspomagającego decyzje sędziów. System ten został zarejestrowany w urzędzie patentowym 1 września 1995 roku.

Zabiorą "małpie nóż"?

Ewentualne wycofanie technologii VAR z użytku spotkałoby się z pochwałą wielu osób ze środowiska piłkarskiego. Wielu ekspertów i kibiców twierdzi, że technologia psuje piłkę nożną. Twierdzą tak niektórzy sędziowie, jak Javier Castrilli, były argentyński arbiter. - Danie VAR-u sędziom z Ameryki Południowej było jak danie małpie noża - powiedział w rozmowie z portalem lanacion.com.ar.