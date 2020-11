"Głos Lewandowskiego w kadrze waży dzisiaj mniej niż za czasów Nawałki"

Po wywiadzie Roberta Lewandowskiego, którego udzielił Jackowi Kurowskiemu po meczu z Włochami, media spekulują o konflikcie kapitana reprezentacji Polski z Jerzym Brzęczkiem. - Adam Nawałka w wielu kwestiach radził się Lewandowskiego. Jerzy Brzęczek z tego, co słyszymy, jest bardziej autokratyczny i podejmuje decyzje bardziej indywidualnie. A jeżeli się radzi, to w tej grupie jest Lewandowski, ale myślę, że jego głos waży dzisiaj nieco mniej niż w reprezentacji Nawałki. Co niekoniecznie musi mu się podobać - mówi Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

