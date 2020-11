"Lewandowskiemu należy się ten tytuł". Zdobywca Złotej Piłki nie ma wątpliwości

W rozmowie z "Super Expressem" Rivaldo został zapytany, czy uważa, że Robert Lewandowski jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie i zasłużył na "Złotą Piłkę". Odpowiadając na pytanie były piłkarz FC Barcelony, nie miał żadnych wątpliwości.

- Myślę, że Lewandowski zasługuje na to, aby być najlepszym piłkarzem na świecie. Miał fantastyczny sezon, który nie pozostawia wątpliwości nikomu, że należy mu się ten tytuł. Szkoda, że w tym roku nie ma wyborów "Złotej Piłki". Na pewno gdyby do nich doszło, to zwycięzcą byłby Robert - powiedział legendarny Brazylijczyk.

Robert Lewandowski dominatorem w poprzednim sezonie

Robert Lewandowski wraz z Bayernem Monachium zdominowali sezon 2019/20 zarówno w rywalizacji drużynowej, jak i indywidualnej. Piłkarze Hansiego Flicka zdobyli wszystkie możliwe trofea: mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA. Kapitan reprezentacji Polski z kolei został królem strzelców w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. Dodatkowo 32-letni napastnik otrzymał tytuł Piłkarza Roku UEFA.

Rivaldo z Polską związany jest dzięki swojemu synowi, który na co dzień występuje w PKO Ekstraklasie. 25-letni Rivaldinho jest piłkarzem Cracovii Kraków i jak przyznaje 48-letnia legenda: - Jestem z niego bardzo dumny. Zawsze stawiał kolejne kroki w swojej karierze bez proszenia mnie o pomoc. Wszystko, co osiągnął, to efekt jego wysiłków. To jego zasługa. Wiem, że nie jest łatwo być moim synem. Myślę, że Rivaldinho ma na tyle silną osobowość, że nie czuje już presji i nie przejmuje się tym, że jest moim synem - powiedział Rivaldo - Odwiedzę mojego syna i na pewno zobaczę mecz Cracovii. Jestem wdzięczny klubowi za to, że bardzo dobrze potraktował Rivaldinho i jego rodzinę - dodał Brazylijczyk.

Rivaldo najbardziej kojarzy się z występami w FC Barcelonie oraz AC Milan. W swojej karierze wielokrotnie świętował sukcesy krajowe oraz reprezentacyjne. W 2002 roku Brazylijczyk wygrał mistrzostw świata, które zorganizowano w Japonii i Korei Południowej. Indywidualnie został nagrodzony m.in. Złotą Piłką w 1999 roku, został piłkarzem roku w lidze hiszpańskiej (1999) czy królem strzelców w Copa America (1999).