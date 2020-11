Fatalny wieczór Manuela Neuera. Bił rekord legendy, tyle goli puścił po raz pierwszy w kadrze

To miała być wyjątkowa noc dla Manuela Neuera. Niemiec rozgrywał 96. mecz w kadrze, dzięki czemu pobił rekord legendarnego poprzednika - Seppa Maiera. I faktycznie była to wyjątkowa noc, bo Niemcy przegrali z Hiszpanią 0:6. Jeszcze nigdy w karierze Neuer nie stracił sześciu goli w jeden wieczór. We wtorek pokonali go: Alvaro Morata, Rodri, Mikel Oyarzabal, a Ferran Torres skompletował hat-trick.

REKLAMA

Zobacz wideo Gikiewicz: Gumny dostaje powołanie, a nie gra. Dlaczego ja mam nie dostać?

Robert Lewandowski nie odpocznie! Kolejny turniej. FIFA oficjalnie potwierdza

Prasa nie zostawiła na Niemcach suchej nitki, a dziennikarze zastanawiają się, czy Joachim Loew utrzyma posadę. Statystycy przypominają, że choć Neuer miewał druzgocące porażki, to akurat sześciu goli jednego wieczora jeszcze nie stracił

Bum, bum, bum! Hiszpania upokorzyła Niemców. Najwyższa porażka od 89 lat

Sytuacja w grupie

W tabeli Ligi Narodów Hiszpanie zakończyli fazę grupową tego sezonu rozgrywek na pierwszej pozycji z dorobkiem 11 punktów i awansowali do turnieju Final Four dywizji pierwszej. Niemcy są na drugim miejscu z sześcioma punktami. Drugie spotkanie grupy czwartej - Ukrainy ze Szwajcarią - nie odbyło się ze względu na kolejne przypadki zakażenia koronawirusem wśród zawodników Andrija Szewczenki.

A jednak! Jest plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza 2020. Już proszą o głosy. Wielka szansa dla Lewandowskiego!