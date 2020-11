Robert Lewandowski nie odpocznie! Kolejny turniej. FIFA oficjalnie potwierdza

Bayern Monachium co roku wyjeżdżał na zimowe zgrupowanie do Kataru, gdzie cały zespół przygotowywał się do rundy wiosennej. Tym razem jednak będzie inaczej ze względu na wznowienie Bundesligi, które nastąpi już 2 stycznia, po krótkiej świątecznej przerwie. Nic straconego! FIFA potwierdziła wcześniejsze informacje podawane m.in. przez niemiecką gazetę "Suddeutsche Zeitung" i przeniosła Klubowe Mistrzostwa Świata na luty 2021, a odbędą się one właśnie w Katarze.

To jednak fatalne informacje dla monachijskiego klubu. Taki scenariusz zakłada, że część spotkań Bayernu trzeba będzie przełożyć. W lutym mistrzowie Niemiec mieli zagrać pięć meczów Bundesligi: z Hoffenheim, Herthą Berlin, Arminią Bielefeld, Eintrachtem Frankfurt i FC Koeln. W dniach 2-3 lutego mają zostać rozegrane mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec, a od 16 do 24 lutego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów.

To sprawia, że zawodnicy Bayernu, a w tym Robert Lewandowski będą mieli bardzo niewiele czasu na regenerację przed kolejnymi miesiącami. A w nich poza rozstrzygnięciami w Bundeslidze, czy europejskich pucharach, są przecież mistrzostwa Europy. Turniej zaplanowano na dni 11 czerwca - 11 lipca, a dla zawodników liczyć się będzie każda chwila, gdy mogą złapać trochę odpoczynku lub gry o mniejszej częstotliwości niż co trzy dni. Przeniesienie klubowych mistrzostw świata na luty sprawia, że wiosną na pewno przełożone mecze Bayernu będzie trzeba upychać w terminy, gdy wcześniej zakładano lżejszy czas dla drużyny.

Na razie pewne jest, że poza Bayernem Monachium w KMŚ zagra Al-Duhail, który jest zwycięzcą Quatar Star League i będzie reprezentował kraj gospodarzy. Do wyznaczenia pozostały jeszcze drużyny z Azji (zwycięzca Azjatyckiej Ligi Mistrzów zostanie wyłoniony 19 grudnia), Afryki (zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów zostanie wyłoniony 27 listopada), Oceanii (brak informacji o wyłonieniu zwycięzcy rozgrywek dających prawo udziału w turnieju), federacji CONCACAF (zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF zostanie wyłoniony 22 grudnia) i Ameryki Południowej (zwycięzca Copa Libertadores zostanie wyłoniony w styczniu 2021 roku).

Bayern Monachium ostatni raz rywalizował o Klubowe Mistrzostwo Świata w 2013 roku, gdy w Maroku pokonał w finale 2:0 tamtejszą drużynę Raja Casablanca. W 2019 roku tytuł zdobył Liverpool, który w pierwszym turnieju rozgrywanym Katarze pokonał 1:0 po dogrywce brazylijskie Flamengo.

