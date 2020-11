Trzeci najstarszy klub na świecie sprzedany gwiazdom Hollywood! "O k...a, to naprawdę się dzieje"

"Masz dość otwierania tych samych prezentów? Masz dość szalika pod choinką co roku? Spróbuj Ifor Williams Trailers, jednego z wiodących producentów przyczep w Wielkiej Brytanii" - w taki, dość nietypowy sposób, z kibicami Wrexham AFC przywitali się Rob McElhenney i Ryan Reynolds, gwiazdy Hollywood. Po chwili dodali jednak: "Dlaczego o tym mówimy? Bo właśnie zostaliśmy nowymi właścicielami Wrexham, a Ifor Williams Trailers to nasz główny sponsor".

Ryan Reynolds i Rob McElhenney kupili walijski klub z 5. ligi angielskiej

Ryan Reynolds już od ośmiu lat był łączony z walijskim klubem, który występuje w 5. lidze angielskiej. - Tak, nigdy nie wiadomo - napisał w odpowiedzi do wpisu jednego z użytkowników Twittera, który w 2012 roku napisał, że "nigdy nie wiadomo, czy Ryan Reynolds nie przejmie Wrhexham". - Czekałem 8 lat, żeby odpowiedzieć na tego tweeta - dodał aktor.

Teraz przyznał, że z wielką przyjemnością zabierze się do pracy. Po czym, w swoim, humorystycznym stylu, dodał: "O k...a, to naprawdę się dzieje".

Reynolds już ostatnio przyznawał, że z przejęciem klubu wiąże spore nadzieje. - To trzeci najstarszy klub na świecie i nie widzimy powodu, dla którego nie może mieć globalnej marki. Chcemy, aby Wrehxam był światową potęgą - powiedział jeszcze przed oficjalnym przejęciem. - Chcemy pojawiać się a Racecourse Ground tak często, jak to możliwe. Chcemy wypić piwo z kibicami. Jeszcze będziecie mieli nas dość - przyznał z uśmiechem. - Chcemy być wielkimi ambasadorami klubu, przedstawiać go światu, stworzyć z niego globalną siłę - dodał.

- Mam wizję, która pozwoli zapełnić stadion. Widziałem, jak był wypełniony w 1977 roku - oglądałem wiele filmów na ten temat. Chcę, by znowu tak było. Ryan jest znacznie bardziej odpowiedzialny w swoim życiu biznesowym, ale mnie ekscytują możliwości i to, co możemy zrobić. Chcę, żeby ludzie byli tak podekscytowani widząc rozwój klubu i stadionu - dodał McElenny.

Wrexham FC to najstarszy klub w Walii oraz trzeci najstarszy profesjonalny klub na świecie - został założony w 1864 roku, czyli po Sheffield (1857) oraz Notts County (1862). Wrexham z profesjonalnej piłki wypadł w 2008 roku. Obecnie występuje w Conference National (piątym poziom rozgrywkowy w Anglii). Inwestycja w walijski klub nie jest pierwszym spotkaniem Reynoldsa z piłką nożną. W 2016 roku okazało się, że aktor jest jednym z udziałowców Swansea City. Kanadyjczyk ma też biznesowe doświadczenie w innych branżach. Od jakiegoś czasu jest on właścicielem Aviation American Gin, amerykańskiej firmy produkującej gin.

