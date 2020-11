Niesamowita akcja Mahreza! Dwukrotnie minął rywala i zdobył gola [WIDEO]

Zobacz wideo Włosi wrzucili nas na karuzelę. Brzęczek? To może być klucz do jego zwolnienia

Riyad Mahrez popisał się kapitalną akcją w spotkaniu kwalifikacji Pucharu Narodów Afryki. Piłkarz Manchesteru City minął dwukrotnie rywala w polu karnym i pokonał bramkarza reprezentacji Zimbabwe z najbliższej odległości, wyprowadzając w 38. minucie swój zespół na dwubramkowe prowadzenie, bo cztery minuty wcześniej gola strzelił Delort.

Algieria zremisowała z Zimbawbe, choć prowadziła 2:0

Na niewiele się to jednak zdało. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego strzelił Musona, a w 82. minucie do wyrównania doprowadził Dube, który pojawił się na boisku kilkadziesiąt sekund wcześniej i natychmiast zapisał się na liście strzelców.

To jednak nie przeszkadza reprezentacji Algierii prowadzić w tabeli grupy H w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki. Algierczycy w czterech meczach zdobyli 10 punktów i o 5 "oczek" wyprzedzają Zimbabwe. Do fazy finałowej awansują po dwa zespoły z każdej z dwunastu grup.