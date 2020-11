Dramatyczny początek sezonu. Reprezentanci Polski będą mieli nowego trenera

Phillip Cocu został trenerem Derby County latem 2019 roku. Głównym celem holenderskiego trenera było wprowadzenie drużyny do Premier League, w której Derby ostatni raz występowało w sezonie 2007/08. W poprzednich rozgrywkach Derby County zakończyło sezon na 10. miejscu, sześć punktów za strefą dającą grę w play-offach o awans do Premier League.

Phillip Cocu zwolniony

Ten sezon zaczął się dla Derby fatalnie. Po 11 kolejkach drużyna zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie sześciu punktów. Zespół Cocu wygrał tylko jeden mecz, pokonując na początku października Norwich City (1:0). Chociaż Derby wymieniane było w gronie faworytów do walki o awans, to w tym momencie drużyna traci już 13 punktów do strefy play-off i aż 15 do bezpośredniego awansu.

W sobotę po południu klub poinformował o zwolnieniu Cocu. Z Derby odejdą też asystenci Holendra, Chris van der Weerden i Twan Scheepers. "Klub chciałby odnotować uznanie dla sposobu, w jaki Phillip i jego pracownicy zachowywali się w niezwykle trudnych sytuacjach podczas jego kadencji. Phillip i jego pracownicy pomogli rozwinąć się młodym zawodnikom z akademii i ugruntować im pozycję w pierwszym zespole. Phillip wniósł osobisty wysiłek w projekty społecznościowe klubu podczas pandemii COVID-19, za co klub jest mu niezwykle wdzięczny" - czytamy na stronie internetowej.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Cocu w roli trenera pierwszej drużyny. Klub ma o tym poinformować w ciągu najbliższych dni. Zawodnikami Derby County są dwaj reprezentanci Polski - Krystian Bielik oraz Kamil Jóźwiak. Pierwszy gra w klubie od 2019 roku, drugi trafił do niego minionego lata z Lecha Poznań.