Historyczny sukces reprezentacji San Marino! A mogło być jeszcze lepiej [WIDEO]

13 października San Marino bezbramkowo zremisowało z Liechtensteinem w Lidze Narodów. Ostatnia drużyna narodowej w rankingu FIFA, która uznawana jest za najgorszą na świecie, przełamała tym samym fatalną serię 40 porażek z rzędu. Dla San Marino był to też pierwszy punkt w Lidze Narodów i pierwsze czyste konto.

Dla San Marino był to też pierwszy punkt od sześciu lat. Reprezentacja maleńkiego kraju na uniknięcie porażki w meczu wyjazdowym o punkty czekała prawie 20 lat, od meczu z Łotwą w el. MŚ 2002 (1:1).

Kolejny punkt San Marino

W sobotę drużyna Franco Varrelli powtórzyła ten sukces. Tym razem San Marino zremisowało u siebie w Lidze Narodów z Gibraltarem 0:0. Wynik dla gospodarzy jest o tyle cenny, że od 49. minuty grali oni w osłabieniu po czerwonej kartce dla Davide Simonciniego.

San Marino zrobiło to pierwszy raz w historii!

San Marino mogło w tym meczu nawet strzelić gola. Mogło, jednak pierwsze uderzenie Filippo Berardiego zostało najpierw zablokowane przez zawodnika Gibraltaru, a później odbite przez bramkarza. Dobitka Jose Hirscha również została zablokowana w ostatniej chwili. Zdobycie tego punktu to historyczny sukces reprezentacji San Marino. Jeszcze nigdy ich kadra narodowa nie zdobyła dwóch "oczek" w rozgrywkach o punkty. Do tej pory trzykrotnie kończyli eliminacje mistrzostw świata lub mistrzostw Europy z jednym remisem (el. ME 2016, el. MŚ 2002 i el. MŚ 94). W poprzedniej edycji Ligi Narodów w sześciu meczach zanotowali sześć porażek.

Po czterech meczach San Marino zajmuje ostatnie miejsce w grupie 2 Dywizji D Ligi Narodów. Przed zespołem Varrelli są Gibraltar i Liechtenstein, które zgromadziły odpowiednio siedem i cztery punkty.

San Marino jest często uznawane za najgorszą reprezentację świata ze względu na swój bilans: rozegrało jak do tej pory 169 spotkań, z których wygrało tylko jedno (towarzyskie starcie w 2004 roku z Liechtensteinem), zremisowało sześć i przegrało aż 162! Łącznie w 168 meczach strzeliło 24 gole, tracąc ich aż 700.

