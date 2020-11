Usain Bolt zachwycony Ronaldo. Sprinter wskazał, który z nich jest szybszy

Sześć goli i jedna asysta w pięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - to dorobek Cristiano Ronaldo w tym sezonie. Dorobek, który byłby z pewnością większy, gdyby nie zakażenie koronawirusem. 35-letni Portugalczyk znajduje się w dobrej formie, pokazując, że w jego przypadku wiek to tylko liczba.

Ronaldo występami w tym sezonie, a także w ostatnich latach pokazuje też, że jest jednym z najwybitniejszych sportowców w historii - mało kto potrafi się utrzymać na szczycie tak długo. Doceniają to jego rywale, doceniają też przedstawiciele innych dyscyplin, m.in. Usain Bolt. - To świetny sportowiec. Codziennie trenuje, od lat jest na szczycie - przyznał były jamajski sprinter w rozmowie z dziennikiem "Marca".

Usain Bolt chwali Cristiano Ronaldo

Jeden z najlepszych sprinterów w historii, rekordzista w biegach na 100 i 200 metrów, wypowiedział się też na temat szybkości Ronaldo i tego, kto byłby obecnie szybszy. - Teraz na pewno on jest szybszy - przyznał Jamajczyk.

Wiadomo jednak, że Bolt jest już na sportowej emeryturze i nie trenuje regularnie. Gdyby tak było, ani Ronaldo, ani jakikolwiek piłkarz prawdopodobnie nie miałby z nim szans w pojedynku biegowym. Jego rekordy to 9,58 s w biegu na 100 metrów i 19,19 s w biegu na 200 metrów. - Nie sądzę, by ktokolwiek mógł się do nich zbliżyć. Poziom, jaki osiągnąłem, był efektem długiej drogi i ciężkiej pracy. Cechy fizyczne też mi pomogły. Minie wiele czasu, zanim ktoś będzie osiągał takie wyniki - powiedział Bolt.

I zakończył: Z drugiej strony ograniczeniem jest tylko ludzki umysł. Wszystko zależy od tego, kiedy ludzie zorientują się, jak odpowiednio trenować, by osiągać jeszcze lepsze wyniki.

