Kapitalny gol w lidze japońskiej! "Jedno z najlepszych wykończeń, jakie zobaczysz!" [WIDEO]

Zobacz wideo Gikiewicz: Gumny dostaje powołanie, a nie gra. Dlaczego ja mam nie dostać?

Była 49. minuta spotkania. Renato Augusto po świetnej akcji zespołowej przyjął piłkę przed polem karnym gości i przerzucił ją nad ich obrońcami. Następnie przerzucił ją nad bramkarzem, nieco wyrzucając się z tzw. światła bramki. Tym się jednak nie zraził - błyskawicznie zmienił ustawienie, odwrócił się tyłem do bramki i wykonał efektowny strzał. Zresztą nie tylko efektowny, ale i efektywny - piłka po jego uderzeniu wpadła do bramki, a Shimizu objęło prowadzenie.

REKLAMA

Skandaliczne zachowanie w B-klasie! Klub został wykluczony z rozgrywek

Niesamowita akcja w lidze japońskiej! Cudowne wykończenie Renato Augusto

"Co za gol. Renato Augusto wsiadł na rower [po angielsku strzał przewrotką to bicycle kick, bicycle oznacza z kolei rower - red.]. Shimizu po niesamowitym ataku obejmuje prowadzenie. To jedno z najlepszych wykończeń, jakie zobaczysz" - napisał na Twitterze oficjalny profil J-League, najwyższej klasy rozgrywkowej w Japonii.

Poza trafieniem Renato, dla gości bramki zdobyli jeszcze Keita Nakamura oraz Carlinhos. Na ich bramki odpowiedział jedynie Hiroshi Kiyotake.

Po 27. kolejce Shimizu jest na ostatnim miejscu w tabeli. Drużyna z Osaki zajmuje natomiast 5. miejsce, ale obecnie ma serię trzech meczów bez zwycięstwa. Dla Renato, który popisał się efektowną przewrotką, gol strzelony w sobotnim spotkaniu był drugim w tym sezonie.

Renato Augusto europejskim kibicom najbardziej znany powinien być z czasów występów w Bayerze Leverkusen. 32-latek w barwach niemieckiego klubu grał w latach 2008-2013. Pomocnik jest także 33-krotnym reprezentantem Brazylii.