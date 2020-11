Kroos atakuje Aubameyanga. "To dla mnie koniec". Wtem pojawia się Oezil

- Aubameyang kiedyś wykonał cieszynkę z maską. To dla mnie koniec. Moim zdaniem pokazał tym, że nie jest dobrym wzorem do naśladowania. To nonsens - powiedział w środę Toni Kroos. Niemiecki pomocnik rozpętał tym spór z napastnikiem Arsenalu.

Aubameyang odpowiedział na zaczepkę Kroosa. We wszystko włączył się Oezil

Aubameyang początkowo był zaskoczony krytyką ze strony Kroosa. Najpierw zapytał więc na Twitterze, czy pomocnik Realu Madryt naprawdę tak powiedział. Później, dzieląc się zdjęciem rysunku dziecka zawieszonego na ogrodzeniu jednej z angielskich szkół, napisał: "Czy ten Toni Kroos ma dzieci? Zrobiłem to dla mojego synka kilka razy i zrobię to jeszcze raz. Życzę ci, abyś pewnego dnia miał dzieci i sprawił, że będą szczęśliwe. I nie zapomnij o założeniu maseczki. Bądź bezpieczny".

Swój wpis Aubameyang zakończył emotikoną... klauna. Wbił tym samym szpilkę Kroosowi, na odpowiedź którego długo nie trzeba było czekać. - TEN Toni Kroos ma troje dzieci - napisał piłkarz.

Aubameyang na tym wymiany zdań nie skończył. Gabończyk opublikował zdjęcie z Marco Reusem, z którym podczas jednego z meczów Borussii Dortmund założył maski Batmana i Robina. - Prześlijcie Toniemu Kroosowi gratulacje za trójkę dzieci od Batmana i Robina - napisał.

W mediach społecznościowych po stronie Aubameyanga stanęło wiele osób, piszących, że napastnik Arsenalu jest dobrym wzorem do naśladowania. Po jego stronie stanął też Mesut Oezil. 32-latek jest co prawda klubowym kolegą reprezentanta Gabonu, ale jest także rodakiem Kroosa (choć może to nieco za dużo powiedziane, bo Oezil ma obywatelstwo niemieckie i gra w niemieckiej kadrze, ale korzenie ma tureckie). - Najlepsza cieszynka - napisał pomocnik, zamieszczając na Twitterze zdjęcie Aubameyanga w masce Czarnej Pantery, bohatera jednego z filmów wytwórni Marvel Studios.

Dołączenie Oezila do dyskusji może być znakiem tego, że nie dogaduje się on z Kroosem w reprezentacji, a obydwaj panowie nie pałają do siebie wielką sympatią.

