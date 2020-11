Niesamowity awans Węgrów na Euro! Przegrywali do 88. minuty. Kuriozalna bramka [WIDEO]

Węgrzy awansowali na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2021 roku po prawdziwym dramacie ich rywali! Islandia prowadziła w meczu barażowym w Budapeszcie do 88. minuty, ale później gospodarze zdobyli dwa gole w cztery minuty, co pozwoliło im wygrać mecz i zapewnić sobie wejście do fazy grupowej turnieju.

