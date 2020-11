Tak wyglądają grupy przyszłorocznych mistrzostw Europy! Wszystko już jasne

Macedonia Północna pokonała Gruzję, Szkocja Serbię, Węgrzy Islandię, a Słowacja Irlandię Północną. W ten sposób po meczach barażowych poznaliśmy drużyny, które uzupełniły skład grup na mistrzostwa Europy, które zostaną zorganizowane już w przyszłym roku.

Polaków najbardziej interesował mecz Słowacji i Irlandii Północnej. Ostatecznie to ta pierwsza drużyna będzie naszym rywalem podczas pierwszego meczu na Euro. Spotkanie zaplanowano na 14 czerwca o godzinie 18 na stadionie w Dublinie. W grupie E zagrają także Hiszpania i Szwecja. Macedonia Północna trafiła natomiast do grupy C, Węgrzy do grupy F, a Szkocja do grupy D.

Wszystkie grupy na przyszłoroczne mistrzostwa Europy:

Grupa A:

Turcja

Włochy

Walia

Dania

Finlandia

Belgia

Holandia

Ukraina

Austria

Anglia

Chorwacja

Szkocja

Hiszpania

Szwecja

Polska

Węgry

Portugalia

Francja

Niemcy

16. Mistrzostwa Europy będą zorganizowane na terenie całej Europy, w kilkunastu największych miastach. Turniej miał się odbyć w 2020 roku, ale plany UEFA pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Rywalizację przeniesiono na termin 11 czerwca - 11 lipca 2021 roku. Mecz otwarcia - Turcji z Włochami - odbędzie się 11 czerwca o 21 na Stadio Olimpico w Rzymie, a finał na Wembley w Londynie.

